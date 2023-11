- Taylor Swift adia show deste sábado por temperatura extrema no Rio

A cantora norte-americana Taylor Swift decidiu adiar o show que faria no Estádio Olímpico Nilton Santos, popularmente conhecido como Engenhão, na noite deste sábado (18), no Rio de Janeiro. A justificativa da cantora foi a “temperatura extrema” registrada na cidade. A decisão foi comunicada pela artista em sua conta no Instagram.

Taylor afirmou ter escrito o comunicado já no camarim, dentro do estádio. "Escrevo isso do meu camarim no estádio. A decisão tomada foi por adiar o show de hoje devido às temperaturas extremas no Rio. A segurança e bem-estar dos meus fãs, artistas e equipe devem ser e sempre deverão vir em primeiro lugar".

