- Hoje é Dia: Destaque para feriado da Consciência Negra e Zumbi

Nascimento do artista plástico belga René Magritte (125 anos) - foi um dos principais representantes do Surrealismo, ao lado de Salvador Dali e Max Ernst

Nascimento do cantor e ator paulista Fábio Corrêa Ayrosa Galvão, o Fábio Júnior (70 anos)

Dia Mundial da Televisão

Nascimento do líder religioso japonês Masaharu Taniguchi (130 anos) - foi fundador do movimento filosófico Seicho-No-Ie

Criação do Conselho Superior de Censura no Brasil (55 anos) - baseado no modelo estadunidense de 1939

Publicação do Decreto que manda executar provisoriamente o projeto de lei da Assembleia Constituinte sobre Liberdade de Imprensa no Brasil imperial (200 anos)

John F. Kennedy é assassinato em Dallas, EUA (60 anos)

Dia Internacional do Músico - comemoração internacional, que está oficializada no Brasil como "Dia da Música", em louvor à Santa Cecília, que, desde o século XV, é considerada padroeira da música sacra e, consequentemente, também Padroeira dos músicos, conhecida por ter cantado para Deus quando ela estava morrendo