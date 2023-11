- Cruzeiro vence Fortaleza e deixa zona de rebaixamento

Na estreia do técnico Paulo Autuori, o Cruzeiro venceu, neste sábado (18), o Fortaleza por 1 a 0 pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com este resultado no Castelão, em Fortaleza, o time mineiro deixou a zona de rebaixamento e empurrou o Bahia para o Z4.

Já os donos da casa se mantiveram na 12ª posição, com 43 pontos na tabela de classificação, três a mais do que o Cruzeiro, 16º lugar. Somando este tropeço, a equipe tricolor não vence há sete jogos consecutivos no Brasileirão.

No primeiro tempo, os mandantes se lançaram ao ataque e tiveram um gol anulado do atacante Machuca, que estava impedido, aos 27 minutos. Já o Cruzeiro teve oportunidade clara de gol apenas aos 37, em jogada construída pelo lateral-direito William.

Após o intervalo, o time nordestino continuou em cima e quase abriu o placar no primeiro minuto da segunda etapa, com o meio-campista Calebe, que forçou defesa complexa do goleiro Rafael Cabral.

O Leão do Pici manteve a pressão na sequência, mas quem conseguiu abrir o placar foi o Cruzeiro. Aos 35, o atacante Bruno Rodrigues finalizou e marcou o gol solitário do confronto. Fortaleza 0 Cruzeiro 1.

O próximo compromisso do Cruzeiro será contra o Vasco, na próxima quarta-feira (22), às 19h, no Mineirão. Na quinta-feira, (23) é a vez do Fortaleza receber o Botafogo, no Castelão, às 19h.

