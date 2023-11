SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A primeira fase do vestibular Fuvest 2024, realizada neste domingo (19), registrou taxa de abstenção de 8,68%, segundo balanço da Fuvest divulgado no final da tarde.

Dos 110.404 inscritos, 8.586 não compareceram à prova.

A cidade que registrou maior abstenção na edição deste ano foi Registro, com 18,01% de faltantes. Presidente Prudente ficou em segundo lugar, com 15,31% de abstenções

Na capital paulista, 9,13% dos candidatos não foram fazer a prova.

Na edição do ano passado, a abstenção ficou em 13,8%: dos 114 mil inscritos, 15.835 não foram fazer a prova, segundo a Fuvest.

COMO FOI A PROVA

A primeira fase do vestibular da USP é uma prova com 90 questões de múltipla escolha.

O conteúdo é de conhecimentos gerais sobre as disciplinas obrigatórias do ensino médio: Biologia, Física, Geografia, História, Inglês, Matemática, Português e Química, com algumas questões interdisciplinares.