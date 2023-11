SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As fortes chuvas que atingiram o estado de São Paulo neste domingo (19) provocaram novas falhas no abastecimento de energia que, por sua vez, deixaram sem água trechos dos municípios de Embu das Artes, Itapecerica da Serra, Taboão da Serra, Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires.

Segundo a Sabesp, a interrupção do abastecimento começou às 15h50, quando o sistema de bombeamento que abastece a região foi paralisado após duas quedas de energia no final de semana.

Na manhã desta segunda-feira (20), ainda havia pontos de Itapecerica da Serra e Embu das Artes onde o serviço não havia sido restabelecido, totalizando mais de 19h de interrupção. A suspensão do bombeamento durou cerca de 15h, de acordo com a companhia.

Em nota, a empresa afirmou que "trechos pontuais" de ambos os municípios "estão em recuperação e vêm recebendo manobras operacionais para reforço no fornecimento". Após o restabelecimento da energia, explica o texto, a recuperação do abastecimento ocorre de forma gradual.

A Sabesp disse, ainda, que além das quedas de energia, o bombeamento "foi afetado por interrupções e oscilações seguidas nos últimos dias".

A Enel informou que o abastecimento de energia foi restabelecido na Grande São Paulo. "A companhia reforçou seu plano de ação emergencial nos municípios atendidos com mobilização antecipada das equipes em campo e nos canais de atendimento", disse, em nota.

Sabesp e Enel não informaram quantas pessoas ou residências foram afetadas pelos cortes, nem, no caso da estatal, quantas continuam sem água.

As chuvas derrubaram as temperaturas e ao menos cem árvores na cidade de São Paulo no fim de semana, com registro de duas pessoas feridas levemente, segundo informações do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Apesar disso, os temporais foram menos fortes do que apontavam as previsões.

De acordo com a Defesa Civil, chuva e vento foram menos intensos do que o esperado porque as instabilidades ficaram estacionadas no Vale do Ribeira e seguiram em direção ao oceano na tarde de sábado (18).