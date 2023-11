SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Oito pessoas foram resgatadas do mar no Guarujá, litoral de São Paulo, no último sábado (18).

O grupo de banhistas foi resgatado após ser arrastado por uma corrente de retorno, que ocorre quando há uma convergência entre duas ondas.

Seis pessoas foram levadas pela corrente e não conseguiram voltar e outras duas foram puxadas tentando salvá-las, segundo o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo).

Todos foram resgatados sem afogamento. O grupo principal, composto por uma mulher de 30 anos e cinco homens de 33 a 53 anos, é de turistas de Franca e Bragança Paulista, no interior do estado, de acordo com o GBMar.

O resgate contou com três embarcações e um helicóptero. O vídeo, gravado por um guarda-vidas em uma moto aquática, mostra que os banhistas foram resgatados em pontos diferentes do mar.