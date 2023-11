SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um incêndio no Parque Nacional e Histórico do Monte Pascoal, no sul da Bahia, já destruiu uma área de 300 hectares (o equivalente a uma área de quase 300 campos de futebol), segundo estimativa do ICMBio. A aldeia indígena Boca da Mata, que fica dentro do parque, também teve vegetação atingida.

O incêndio no Parque Nacional do Monte Pascoal começou em 13 de novembro, segundo o ICMBIO (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), responsável pela área

Em 16 de novembro, o incêndio foi dado como controlado, mas foi constatado no dia seguinte que as chamas atingiram áreas de mata fechada, tornando mais difícil o combate ao incêndio.

As altas temperaturas e clima seco da região contribuem para o fogo se espalhar.

Queimadas chegaram a áreas do parque que abrangem os municípios de Porto Seguro e Itamaraju no fim de semana.

Mais de 170 pessoas estão trabalhando na linha de frente de combate ao incêndio, com a presença de brigadistas do ICMBio, Parque Nacional do Pau Brasil, Parque Nacional da Chapada Diamantina, além de Corpo de Bombeiros e brigada voluntária TI Barra Velha.

Nesta segunda-feira (20), iniciou-se o combate aéreo ao incêndio.

O parque tem área de 22.500 hectares e é considerado uma das grandes reservas de Mata Atlântica do país. A região foi um dos primeiros pontos avistados pelos portugueses ao chegarem ao Brasil.

A página do Instagram do Parque Nacional e Histórico do Monte Pascoal publicou em suas redes sociais forma de ajudar no combate ao incêndio:

Doação de EPIs (equipamento de proteção individual) para a brigada voluntária, como coturnos, balaclava, luvas e gandolas;

Disponibilização de veículos para transporte dos voluntários e de suprimentos;

Doação e preparação de alimentos;

Doação de água para consumo;

Quem quiser oferecer ajuda, entrar em contato no número (83) 991227877.