SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No fim da tarde desta segunda-feira (20), feriado da Consciência Negra, guardas-civis metropolitanos prenderam quatro homens que estavam próximos da ponte das Bandeiras, no centro de São Paulo, com armas brancas e adereços com alusão ao nazismo.

Em um dos celulares foi encontrado a imagem de Adolf Hitler como fundo de tela. Um outro aparelho tinha um adesivo da bandeira dos Estados Confederados na parte de trás -a bandeira representou os estados do sul contrários à abolição da escravidão na guerra civil de 1861 a 1865.

Além das facas e canivetes, os quatro homens carregavam cartazes com alusão aos bandeirantes, armas e ao orgulho paulista.

Uma testemunha que deixava o parque Tietê acionou os GCMs. Ele estranhou o fato do grupo que vestia calça camuflada e coturnos colar cartazes no muro da Universidade Zumbi dos Palmares no feriado da Consciência Negra.

De acordo com a testemunha, um garçom de 30 anos, que preferiu não se identificar, um dos homens vestia uma camiseta com a frase "white lives matter" (vidas brancas importam)

Ele disse ter se sentido intimidado pelo grupo, mas ajudou dois guardas-civis a deterem os suspeitos.

Os quatro homens foram encaminhados para o 2º DP (Bom Retiro), no centro de São Paulo. Por volta das 21h, o caso estava sendo registrado.