SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, negou que um terceiro fã de Taylor Swift tenha morrido durante a passagem da cantora pela cidade.

A explicação do político aconteceu após o Fala Brasil (Record) noticiar que a polícia estaria investigando a terceira morte de um fã da cantora. Segundo o jornal, um jovem de 23 anos teria sido encontrado morto nos arredores do Engenhão, em parada cardiorrespiratória. Levado para o hospital, o homem não resistiu. A principal suspeita seria de mal súbito.

Paes afirmou que a morte em questão não tem "qualquer relação com o evento" e que a pessoa tinha "problemas de saúde preexistentes".

O UOL entrou em contato com o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro e com a assessoria de imprensa da prefeitura para ter mais detalhes e aguarda. O texto será atualizado assim que houver um retorno.

A reportagem também contatou a Polícia Civil do Rio de Janeiro e a Secretaria Municipal de Saúde, e também aguarda retorno.