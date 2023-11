SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Militar de São Paulo encontrou, nesta segunda-feira (20), cinco fuzis e mais de 15 pistolas em fundo falso de um veículo paraguaio. Um casal foi preso em flagrante por tráfico de armas, não foi divulgada a nacionalidade da dupla.

A apreensão foi realizada na Rodovia Miguel Jubran (SP-333), altura do quilômetro 450, em Florínea, cidade na divisa do estado de São Paulo com o Paraná, localizada a cerca de 430 km da capital paulista.

Durante a abordagem, o condutor do carro respondeu aos policiais de forma divergente. Foi efetuado uma vistoria e os agentes encontraram em fundos falsos dentro das portas do veículo cinco fuzis e 16 pistolas trazidas do Paraguai. As informações foram repassadas pela PM.

Além das armas, também foram encontradas munições de diversos calibres e carregadores. O arsenal tinha como destino a cidade de São Paulo, e seria entregue para criminosos.

O casal que estava no veículo foi preso em flagrante por tráfico de arma de fogo. A ocorrência foi apresentada na Polícia Federal de Marília (SP). Como os suspeitos não tiveram as identidades reveladas, o UOL não conseguiu localizar suas defesas para pedir posicionamentos.