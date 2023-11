- Morre técnico Rubens Minelli, tetracampeão e referência no futebol

Minelli ganhou projeção como treinador ao implementar uma estratégia de jogo que priorizava a marcação. O primeiro título brasileiro – na ocasião a competição não era de pontos corridos – foi com Palmeiras em 1969, e depois faturou três títulos seguidos no Colorado na década de 1970.

“Foi um grande treinador do futebol brasileiro, tinha um estilo muito forte de trabalhar. Suas esquipes marcavam bem, eram muito competitivas. Ele foi um técnico que mudou muito a maneira de jogar. O futebol gaúcho passou a ser conhecido como um futebol de pegada, de marcação, de picotar o jogo, de muita faltinha, porque esse era o estilo do Minelli. Na época se comentava que ele era um treinador de muito diálogo, mas que também cobrava muito”, disse o comentarista Waldir Luiz, comentarista esportivo da Rádio Nacional.

Em nota oficial a CBF lamentou a partida do treinador, que completaria 95 anos no próximo dia 19 de dezembro. “Neste momento de imensa tristeza, a CBF se compadece do falecimento de um dos grandes treinadores da história do futebol brasileiro e presta suas condolências aos familiares e amigos de Rubens Minelli", diz o comunicado.

Vários clubes também usaram as redes sociais para prestar homenagens a Minelli e se solidarizar com amigos e parentes do treinador. Entre eles o Internacional, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Grêmio e Atlético-MG.

Hoje, o mundo do futebol perdeu o ex-técnico Rubens Minelli. Comandante do inesquecível time Bicampeão Brasileiro (1975 - 1976), Minelli será sempre exaltado com carinho por todos os colorados. Nossos pensamentos estão com a família, amigos e todos os fãs neste momento difícil.… pic.twitter.com/XhpSTWwnb7 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) November 23, 2023

Rubens Minelli teve uma curta trajetória como jogador, antes de iniciar a carreira de técnico. O primeiro trabalho foi no comando do América Mineiro (1963). Passou ainda por Botafogo-SP, Sport e Guarani até assumir o Palmeiras em 1969, quando foi campeão brasileiro pela primeira vez, com reconhecimento da CBF, quando a competição se chamava Taça de Prata/Torneio Roberto Gomes Pedrosa.

Depois Minelli viveu o período de glória como técnico. Faturou o bicampeonato no Internacional (1975 e 1976), no comando de um elenco estrelar Manga, Figueroa, Paulo César Carpegiani, Falcão e Valdomiro. No ano seguinte, em 1977, migrou para o São Paulo, e levantou a taça nacional mais uma vez.

“Em 1975 ele comandou um timaço no Internacional. Naquele ano o Colorado venceu o Corinthians na final. Depois ele venceu de novo em 1976. Além do bi, o grande feito do Inter do técnico Minelli foi eliminar no Maracanã o Fluminense, considerado a máquina do futebol brasileiro, cuja equipe contava com Rivelino, Paulo Cézar “Caju”, Gil, Edinho, e outros grandes nomes.O Inter despachou o Flu com o placar de 2 a 0. Em 1977 foi dirigir o São Paulo, e quando ninguém esperava, o Tricolor acabou sendo campeão brasileiro em um jogo histórico contra o Atlético-MG no Mineirão. O Galo tinha um grande time, era uma equipe muito melhor do que a do São Paulo. No entanto, os mineiros foram eliminados nas penalidades”, recorda o comentarista Waldir Luiz.

Depois do São Paulo, Minelli foi para a Arábia Saudita comandar o Al-Hillal em 1979 e lá permaneceu até 1980, conquistando o Campeonato Saudita. Voltou para o Brasil em 1982 e enfileirou passagens pelo Atlético Mineiro, Corinthians e Grêmio. E foi no Tricolor Gaúcho, em 1989, que Minelli conquistou a primeira edição da Copa do Brasil.

A longa lista de conquistas de Minelli tem ainda 11 títulos de campeão estadual: Portuguesa (1973), Internacional (1974, 1975 e 1976), Grêmio (1985, 1988 e 1989) e Paraná (1994, 1995, 1996 e 1997).

Lamentamos o falecimento do ex-técnico Rubens Minelli, que comandou o Tricolor nos anos de 1985 e 1989. Aqui, conquistou o Torneio de Rotterdam, o Troféu Palma de Mallorca e também o Gauchão. Nossos sentimentos aos familiares e amigos de um dos maiores treinadores brasileiros. pic.twitter.com/Ju9rP80V6h — Grêmio FBPA (@Gremio) November 23, 2023

