SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Condenado a 14 anos de prisão pelo sequestro da sogra de Bernie Ecclestone, ex-executivo da F1, Caio Augusto dos Santos Farias, 30, o Sheik, foi preso nesta quinta (23) por policiais civis em Cotia, na Grande São Paulo.

Aparecida Schunck Flosi Palmeira foi sequestrada em 2016. No ano passado, Sheik cumpria a pena em regime semiaberto quando deixou a prisão em uma saída temporária, mas não retornou. Desde então era considerado foragido da Justiça.

Segundo a Polícia Civil, ao deixar a cadeia Sheik se associou a uma organização criminosa especializada em roubar motocicletas de luxo.

"Trata-se de um indivíduo bastante violento que, depois de fugir da prisão, passou a se dedicar a roubar motos de luxo na Grande São Paulo junto a outros comparsas", disse à Folha o delegado-assistente Adair Marques, responsável pela prisão.

A reportagem não localizou a defesa do suspeito, e a polícia não disse se ele já tem advogado.

Mãe da brasileira Fabiana Flosi, Aparecida foi sequestrada na noite de 22 de julho de 2016, em Interlagos, na zona sul de São Paulo. Os sequestradores tocaram a campainha da casa se passando por entregadores de móveis e, como a família aguardava uma entrega, a própria Aparecida abriu a porta de casa e foi rendida. Ela ficou nove dias em um cativeiro em Cotia. Não houve pagamento de resgate.

Nesta quinta, policiais que participavam de uma ação para tentar localizar motocicletas roubadas viram quando Sheik entrou com uma moto em um imóvel na rua Erivelton Martins, no Jardim do Museu.

No local foi encontrada uma Honda 1000 RR roubada. Também foram apreendidos um revólver calibre 38, um colete balístico e porções de droga prontas para venda.

O caso foi registrado na delegacia de Cotia como captura de procurado, receptação, tráfico de drogas, uso de documento falso e posse de arma de fogo de numeração suprimida.