SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Parte do Norte do país, que inclui o oeste do Amazonas, e do Nordeste deverá ter chuva abaixo da média histórica para dezembro. A previsão está em um boletim divulgado pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) para o próximo mês no país, que também aponta a possibilidade de regiões do Sudeste conviverem com volumes de água acima do normal.

Segundo o órgão ligado do Ministério da Agricultura e Pecuária, no geral, o mês será marcado por chuvas mais regulares na parte central do país e continuidade dos volumes no Sul, que tem sofrido com sequência de enchentes e transbordamento de rios.

De acordo com o documento, a tendência é chuvas próximas ou abaixo da climatologia do mês em áreas da região Norte, como o oeste do Amazonas, o leste do Pará e Tocantins, além de grande parte do Nordeste, com volumes previstos inferiores a 200 mm.

Já o leste da região Nordeste ainda estará em seu período seco e é comum que os acumulados de chuva não ultrapassem os 100 mm, afirma o boletim.

Para Centro-Oeste e Sudeste, a previsão indica chuvas acima da média e mais regulares, com volumes que podem superar os 300 mm, em áreas de Mato Grosso, Goiás, centro-sul de Minas Gerais, nordeste de São Paulo e sul do Rio de Janeiro.

No norte dos estados de Goiás, Minas Gerais e Espírito Santo, as chuvas previstas poderão ser abaixo da média, com volumes inferiores a 200 mm.

Se, por um lado, a chuva acima do esperado no mês que marca o início do verão (a partir de 22 de dezembro) poderá provocar problemas em locais como o Vale do Paraíba, em São Paulo, por outro pode ser um alívio para o entrono do Pantanal, que em sofrido com as queimadas.

"Em grande parte do Brasil central, o retorno gradual das chuvas está sendo importante para a recuperação do armazenamento de água no solo, especialmente em áreas do norte de Mato Grosso e sul de Goiás", afirma o documento.

Em áreas do Matopiba, região que engloba Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, os baixos volumes de chuva deverão manter os níveis de água no solo baixos. "Exceto em áreas do sul de Tocantins e extremo sudoeste da Bahia, onde haverá uma ligeira recuperação da umidade no solo", diz o boletim.

No geral, explica o Inmet, a umidade no solo será favorável para a semeadura e o desenvolvimento dos cultivos de primeira safra, exceto em áreas do norte de Minas Gerais e do Espírito Santo, bem como no noroeste do Mato Grosso do Sul e sudoeste de Mato Grosso, onde os níveis de umidade poderão ser mais baixos.

Para a região Sul ainda são esperadas chuvas acima da média no Paraná e em Santa Catarina, com volumes acima de 180 mm.

No centro-sul do Rio Grande do Sul as chuvas devem ser próximas ou ligeiramente abaixo da média.

TERMÔMETROS

Quem esperava algum refresco após oito ondas de calor durante o ano no país vai continuar com suor no corpo, principalmente no Nordeste e no Norte. Segundo o boletim, a previsão indica que as temperaturas deverão ficar acima da média nestas regiões, onde as temperaturas médias podem superar 28ºC.

"A ocorrência de dias consecutivos com chuva sobre o oeste da região Sul, porém, poderá amenizar as temperaturas, chegando a valores inferiores a 24°C", afirma o texto.