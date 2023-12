SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Unesp divulgou nesta segunda-feira (4) a lista de convocados para as provas da segunda fase do vestibular 2024. Veja a lista aqui (https://vestibular.unesp.br/portal#!/editais-e-documentos/lista-de-convocados-para-a-segunda-fase-do-vestibular-2024/).

Os candidatos concorrem a 6.596 vagas em cursos de graduação em 24 cidades do estado de São Paulo

Os convocados farão as provas da segunda fase nos dias 10 e 11 de dezembro. No primeiro dia, eles devem responder a 24 questões das áreas de ciências humanas, ciências da natureza e matemática. No segundo dia, serão 12 questões de linguagens e redação.

Os locais de realização do exame também estão disponíveis no site da Vunesp, responsável pela prova. O local em que o candidato fará as provas da segunda fase pode não ser o mesmo da primeira.

As provas da segunda fase são classificatórias e eliminatórias. O candidato que zerar a prova do primeiro dia ou a redação está automaticamente desclassificado.

Os candidatos terão 5 horas, em cada um dos dias, para fazer as provas. Para os cursos do Instituto de Artes, na capital, e de Arquitetura e Urbanismo, em Bauru, também será aplicada um prova de habilidades.

O resultado dos aprovados na segunda fase serão divulgados em 31 de janeiro, segundo consta no manual do candidato.