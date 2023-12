SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A rodovia dos Tamoios, que liga São José dos Campos ao litoral norte paulista, deve inaugurar neste mês parte do trecho que ajudará a desafogar o trânsito na chegada à praia. Segundo a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), o contorno ao redor de Caraguatatuba será entregue parcialmente, no sentido Ubatuba.

O trecho mais avançado da via inclui um túnel que conectará a nova Tamoios com o caminho em direção ao norte. Com isso, o motorista não precisará passar pelo centro de Caraguatatuba para continuar a viagem, como ocorre hoje.

A agência estadual diz que as obras do contorno "seguem em ritmo acelerado, com 93,3% das intervenções já concluídas". Atualmente, segundo a Artesp, as equipes se concentram na outra extremidade do contorno, em direção a São Sebastião, na ligação com a rodovia Rio-Santos (SP-55).

O governo estadual não informou uma data exata para a inauguração.

"As principais frentes de trabalho são o término dos viadutos, subestações de túneis e sinalização. As atividades de terraplenagem, pavimentação e túneis também seguem em fase avançada. Os serviços de automação dos túneis têm previsão de conclusão para novembro de 2024", disse a Artesp.

As obras dos contornos da Tamoios foram iniciadas em 2013 e paralisadas em 2018, após a desistências das construtoras contratadas --já havia um atraso de três anos à época. A atual concessionária da rodovia assumiu as obras em 2021. O orçamento total da obra é estimado em R$ 1,5 bilhão.

A última previsão de entrega do trecho norte da obra era para novembro de 2024, mas agora a abertura parcial será possível antes disso.

Já a duplicação do trecho de serra da rodovia foi inaugurado em março do ano passado, cerca de oito anos após o lançamento do edital da obra.

Tags:

Artesp