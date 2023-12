SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Felipe Neto usou as redes sociais na noite desta quarta-feira, dia 27, para lamentar a morte de PC Siqueira, aos 37 anos. O youtuber e antigo apresentador da MTV lidava com problemas de saúde mental, e a polícia acredita que a provável causa da morte foi suicídio.

Para Felipe Neto, PC foi "o grande precursor do YouTube no Brasil, em 2010". Ele, de fato, integrou a primeira geração de brasileiros a fazer sucesso na plataforma de vídeo, abrindo as portas para uma infinidade de influenciadores que viriam a seguir.

Dela também fez parte o próprio Neto, que começou a carreira de youtuber na mesma época. Este desejou, ainda, condolências à família e aos amigos de PC e força às pessoas atingidas pela perda.

"Suas escolhas de vida o levaram a conduzir um destino terrível, marcado agora por um final trágico", escreveu ainda, em provável alusão ao ostracismo no qual o youtuber caiu a partir de 2020, quando se tornou alvo de uma investigação por pedofilia.

Em junho de 2020, ele foi acusado de compartilhar fotos de nudez de uma criança de seis anos. Em texto publicado à época, PC disse que era vítima de uma articulação criminosa, que jamais cometeu ou cometeria o crime e que passou por um dos piores momentos de sua vida ao ter seu nome envolvido na acusação.

Em fevereiro de 2021, um laudo da Polícia Civil concluiu que não havia elementos que ligassem o youtuber ao crime de pedofilia em dispositivos eletrônicos apreendidos.

COMO AJUDAR QUEM PENSA EM SE SUICIDAR

O CVV (Centro de Valorização da Vida) dá apoio emocional e preventivo ao suicídio. Se você está em busca de ajuda, ligue para 188 (ligação gratuita) ou acesse o site.