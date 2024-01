SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O início da operação de um trem que ligará a estação da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) aos terminais de embarque e desembarque do aeroporto de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, deverá atrasar.

O "people mover" Aeromóvel, como foi batizado o trem que levará passageiros da estação Aeroporto-Guarulhos ao aeroporto internacional, foi prometido para o primeiro trimestre deste ano.

Agora, a GRU Airport, concessionária responsável pelo aeroporto e que contratou as obras, prevê a entrega "para o primeiro semestre".

Questionada se o prazo final poderá ser apenas o fim de junho, a concessionária não respondeu. Disse apenas que a obra está sendo executada pelo consórcio Aero GRU e contempla a construção de uma estação em cada um dos três terminais de passageiros do aeroporto e uma estação junto à CPTM, sem custo para o usuário.

"O Automated People Mover terá uma extensão de 2,7 km e capacidade de transportar até 4.000 passageiros por hora", afirmou.

A previsão de entrega para o primeiro trimestre de 2024 foi feita em março do ano passado por Eduardo Chrysostomo, diretor de operações da Aerom, empresa integrante do consórcio, em evento comemorativo aos cinco anos da linha 13-jade, da CPTM.

Atualmente há duas opções para se chegar pelo sistema ferroviário ao aeroporto de Cumbica. Uma delas é a linha 13-jade, com saída da estação Engenheiro Goulart, na zona leste de São Paulo, com primeira partida às 4h, em dias úteis, aos domingos e feriados, e às 4h40, aos sábados, sempre com embarques até meia-noite. Nos dias úteis os intervalos entre os trens variam de 15 a 20 minutos.

A outra alternativa é o Expresso Aeroporto, que também circula na linha 13, a partir da estação Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, com embarque de de hora em hora a partir das 5h até a meia-noite. Nos dois casos, a tarifa custa R$ 5.

O problema é que os terminais do aeroporto ficam a cerca de 2,5 km da estação da CPTM, o que obriga os usuários a pegarem um dos ônibus gratuitos cedidos pela GRU Airport para completar o deslocamento.

A instalação de vigas, cuja altura varia de 4 metros a 11 metros, ocorre desde 2022, após autorização do TCU (Tribunal de Contas da União). Cada uma pesa 136 toneladas e tem 30 metros de comprimento.

Em dezembro passado, a Aerom publicou em rede social que instalação das vigas havia terminado.

"Finalizamos a montagem das 119 vigas do empreendimento do aeromovel em GRU Airport neste fim de semana! Desde a montagem da primeira viga em 17.02.23, se passaram pouco mais de 10 meses", escreveu a empresa.

Segundo a publicação Aerom, a via elevada segue com a instalação dos guarda-corpos e demais equipamentos.

O aeromóvel, trem que roda sobre trilhos, é composto por dois carros articulados que pesam 16 toneladas e deverá levar até 200 passageiros por viagem. Mas é possível fazer outras configurações. Cada partida é estimada em 4 minutos. Não será cobrada passagem para a ligação entre a estação da CPTM e o aeroporto.

O custo total foi estimado no ano passado em R$ 301 milhões. No anúncio do início das obras pelo então governador João Doria (hoje sem partido, na época no PSDB), em fevereiro de 2022, o investimento estava orçado em R$ 272 milhões ?os valores não foram corrigidos pela inflação. O pagamento será custeado com recursos da outorga da concessionária.

Na época do anúncio do início das obras, Doria disse ser "bizarra" a desconexão entre a linha 13-jade com o aeroporto de Cumbica.

"Não faz sentido transporte público que não leva até o aeroporto. É tão bizarro que é difícil acreditar que isso tenha sido feito no estado de São Paulo", disse Doria, em entrevista no inicio do ano passado.

A estação de trem nas imediações do aeroporto foi inaugurada pelo então governador e atual vice-presidente Geraldo Alckmin (na época no PSDB e hoje no PSB) dias antes de ele deixar o Palácio dos Bandeirantes para disputar a Presidência da República, em 2018, mas sem chegar a Cumbica.

A estação Aeroporto-Guarulhos chegou a ser prometida para a Copa do Mundo de 2014, no Brasil, e foi entregue a 75 dias da competição, só que a da Rússia, em 2018.