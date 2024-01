SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um policial penal matou a esposa e se suicidou, no Jardim Belém, zona leste de São Paulo, na madrugada desta terça-feira (16).

O crime aconteceu na rua Guido Bonici. Por volta das 6h30, policiais militares foram ao apartamento e encontraram o corpo de Júlio César Calado, 41, com uma arma na mão, ao lado do corpo de Tania Pimentel, 38.

Um filho do agente, segundo a Polícia Civil, disse que o pai o havia procurado pouco antes para dizer que tinha a intenção de se matar em razão de uma falsa acusação de estupro por parte de uma familiar. Segundo o relato, Calado teria dito que havia feito um pacto de morte com a esposa.

O filho não teria acreditado, mas o homem teria gravado um vídeo se despedindo da família. O filho decidiu ir ao apartamento e chamou a Polícia Militar para ajudá-lo. Ao entrarem no local, encontraram os corpos.

Segundo a Polícia Civil, a mulher foi asfixiada pelo marido. Na sequência, ele teria se matado com um tiro na cabeça.

A SAP (Secretaria da Administração Penitenciária) afirmou que Calado ingressou como servidor da pasta em 2021, atuando desde novembro de 2022 na Penitenciária II Desembargador Adriano Marrey de Guarulhos. A pasta afirmou que ele não tinha registro de processo disciplinar nem de tratamento psicológico.

Ainda segundo a secretaria, o policial não usava armamento funcional, mas tinha registro e porte de uma arma de fogo particular, disse.

"A SAP se solidariza com a dor dos familiares e colabora com as investigações da Polícia Civil", declarou.

O caso foi registrado como homicídio e suicídio no 24º DP (Ponte Rasa), e a investigação é feita pelo 62º DP (Ermelino Matarazzo).

SUICÍDIO - ONDE BUSCAR AJUDA

A recomendação dos psiquiatras é que a pessoa busque qualquer serviço médico disponível

**NPV (Núcleo de Prevenção à Violência)**

Os NPVs são constituídos por ao menos quatro profissionais dentro das UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e de outros equipamentos da rede municipal. Para acolher e resguardar as vítimas, os núcleos atuam em parceria com o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Conselho Tutelar, a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

**Pronto-Socorro Psiquiátrico**

Ideação suicida é emergência médica. Caso pense em tirar a própria vida, procure um hospital psiquiátrico e verifique se ele tem pronto-socorro. Na cidade de São Paulo, há opções como o Pronto Socorro Municipal Prof. João Catarin Mezomo, o Caism (Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental) e o Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro de Saboya.

**Mapa da Saúde Mental**

O site, do Instituto Vita Alere, mapeia serviços públicos de saúde mental disponíveis em todo território nacional, além de serviços de acolhimento e atendimento gratuitos, além de ações voluntárias realizadas por ONGs e instituições filantrópicas, entre outros. Também oferece cartilhas com orientações em saúde mental.

**CVV (Centro de Valorização da Vida)**

Voluntários atendem ligações gratuitas 24 h por dia no número 188, por chat, via email ou diretamente em um posto de atendimento físico.

ONDE DENUNCIAR CASOS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

**Polícia**

- Disque 190

- Procure uma Delegacia Especializada da Mulher (DDM) próxima de sua casa, ou Delegacia de Polícia fora do horário comercial

- Em São Paulo, o boletim de ocorrência pode ser feito online em: https://www.delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br/ssp-de-cidadao/home

**Central de Atendimento à Mulher - Lei Maria da Penha**

- Disque 180

- Mande email para: ligue180@mdh.gov.br

- O serviço também fornece informações sobre os direitos da mulher, como os locais de atendimento mais próximos e apropriados para cada caso: Casa da Mulher Brasileira, Centros de Referências, Delegacias de Atendimento à Mulher (Deam), Defensorias Públicas, Núcleos Integrados de Atendimento às Mulheres, entre outros

- A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. São atendidas todas as pessoas que ligam relatando eventos de violência contra a mulher

**Disque Direitos Humanos**

- Disque 100

- Atende situações graves de violação de direitos humanos, como os de violência contra a mulher, e aciona os órgãos competentes, possibilitando o flagrante

**Campanha Sinal Vermelho**

- CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e AMB (Associação dos Magistrados Brasileiros) lançaram, em junho de 2020, a campanha Sinal Vermelho contra a violência doméstica. A ideia central é que a mulher consiga pedir ajuda em farmácias, órgãos públicos e agências bancárias com um sinal vermelho desenhado na palma da mão

- Mais informações: sinalvermelho@amb.com.br

DELEGACIAS DA MULHER - 24H NO ESTADO DE SÃO PAULO

**Capital**

- 1ª DDM: Rua Vieira Ravasco, nº 26 - Cambuci - Telefone: (11) 3275-8000

- 2ª DDM: Avenida Onze de Junho, 89 - Fundos - V. Clementino - Telefones: (11) 5084-2579/ 5081-5204

- 4ª DDM: Avenida Itaberaba, 731 - Freguesia do Ó - Telefone: (11) 3976-2908

- 5ª DDM: Rua Dr. Coryntho Baldoíno Costa, 400 - 2º andar - Tatuapé - Telefones: (11) 2293-9770/ 2941-9770

- 6ª DDM: Rua Padre José de Anchieta, 138 - Santo Amaro - Telefone: (11) 5687-4004

- 7ª DDM: Rua Sábbado D'Angelo, 64 - Itaquera - Telefones: (11) 2071-3488/ 2071-4701

- 8ª DDM: Avenida Osvaldo Valle Cordeiro, 190 - Jd. Marília - Telefone: (11) 2742-1701

**Interior de São Paulo**

- Campinas - 2ª DDM : Rua Ferdinando Panattoni, 590 - Jd. Pauliceia - Telefones: (19) 3227-0080/ 3229-1894

- Santos - DDM Santos: Rua Dr. Assis Correa, 50 - Altox - Gonzaga - Telefone: (13) 3232-1510

- Sorocaba - DDM Sorocaba: Rua Caracas, 846 - Parque Campolim - Telefone: (15) 3232-1417

**As Justiceiras**

- Criado em março deste ano, o Projeto Justiceiras é uma força-tarefa que oferece atendimento e orientação jurídica, psicológica, socioassistencial e médica para mulheres vítimas de violência doméstica em todo o país.

- O atendimento é feito de forma online, por meio do WhatsApp (11) 99639-1212. É só preencher um formulário eletrônico para ser direcionada a uma equipe voluntária, profissional e multidisciplinar.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

- Nas cidades de São Paulo, Guarulhos e Campinas, o primeiro atendimento deve ser previamente agendado, pelo telefone 0800-773-4340.

- As ligações são gratuitas e podem ser feitas diariamente entre 7h e 19h, de segunda a sexta-feira.

- As Defensorias Especializadas têm a finalidade de dar assistência jurídica, orientar e encaminhar as mulheres em situação de violência. É responsável pela defesa das cidadãs que não possuem condições econômicas de ter advogado contratado por seus próprios meios