SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Informações preliminares do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) apontam que o helicóptero que caiu durante uma viagem para Ilhabela, na véspera de Ano-Novo, colidiu com a vegetação em Paraibuna (SP).

O órgão, ligado à FAB (Força Aérea Brasileira), ressalta que as informações ainda podem ser alteradas antes de um relatório final sobre a investigação do acidente.

Após deixar o Campo de Marte, em São Paulo, a aeronave desapareceu enquanto seguia para o litoral. De acordo com o Cenipa, os danos o helicóptero, do modelo R44, foram substanciais.

Estavam a bordo o empresário Raphael Torres, 41, a vendedora de roupas Luciana Marley Rodzewics Santos, 46, a filha dela, Letícia Ayumi Rodzewics Sakumoto, 20, e o piloto Cassiano Tete Teodoro. Todos morreram.

Os destroços da aeronave foram encontrados na manhã de 12 de janeiro, por volta das 9h15. O helicóptero desapareceu no dia 31 de dezembro após sair de São Paulo em direção a Ilhabela, no litoral norte, e enfrentar uma densa neblina na altura da Serra do Mar.

A busca pela aeronave durou mobilizou a Polícia Militar, a FAB, o Exército e a Polícia Civil, além de equipes de buscas particulares contratadas pelas famílias das vítimas. As primeiras imagens mostraram os destroços da aeronave em meio à mata.

O helicóptero enfrentou condições meteorológicas adversas durante o voo na região da Serra do Mar. Letícia chegou a gravar um vídeo que registrava, por volta das 14h, forte neblina ao redor da aeronave. Ela enviou o registro para o namorado e escreveu: "Tá perigoso. Muita neblina. Eu estou voltando".

