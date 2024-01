SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A forte chuva do início da noite desta sexta-feira (19) na Grande São Paulo provocou cancelamento de voos, interrompeu a circulação de trens e encheu as ruas de água e veículos travados no trânsito.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da prefeitura paulistana, alagamentos deixaram ruas e avenidas intransitáveis na zona leste, nas regiões de Aricanduva, Vila Formosa, Penha e Itaquera.

Veículos não conseguiram passar pela avenida Itaquera, na altura da rua Campinas do Piauí, pela segunda vez nesta semana.

Na zona sul, houve alagamentos na Vila Mariana, no Ipiranga e no Jabaquara.

Dados da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) mostram que o congestionamento na capital chegou a 587 km às 19h, o maior trânsito deste início de ano na cidade.

A capital ficou em estado de atenção para alagamentos entre às 17h47 e às 21h10.

Até este horário, as estações meteorológicas do CGE registraram 98 mm de chuva na Penha, zona leste. No Ipiranga, foram 66 milímetros.

O índice pluviométrico refere-se à quantidade de chuva em determinado local e período. Nesse cálculo, 1 mm de chuva equivale a 1 litro de água por metro quadrado.

Por volta das 18h10, foi reportada uma rajada de vento de 57,9 km/h no aeroporto de Congonhas, também na zona sul.

A Aena Brasil, que administra o aeroporto, afirmou que até às 20h20 oito voos tiveram de ser cancelados e outros oito não puderam descer e precisaram ser desviados para outros locais.

Seis voos que chegariam em Guarulhos também foram desviados para outros aeroportos por casa das condições meteorológicas, segundo a concessionária Gru Airport.

No transporte ferroviário, a circulação na linha 10-turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) teve se der interrompida das 20h30 às 21h06, no trecho entre as estações Prefeito Saladino e São Caetano do Sul, por causa de um alagamento.

Quando a água baixou, os trens passaram a circular por apenas uma via. O sistema Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) chegou acionado para atender aos usuários no trecho.

"Os trens do serviço 710 circulam normalmente entre as estações Jundiaí e São Caetano e Prefeito Saladino e Rio Grande da Serra", afirmou CPTM, em nota.

Na linha 12-safira um trem foi recolhido para manutenção após apresentar infiltração por causa da chuva, de acordo com a companhia.

Conforme a Defesa Civil estadual, na Grande São Paulo, o acumulado de chuva chegou a 67 mm em São Caetano do Sul, 61 mm em São Bernardo do Campo e 51 mm em Guarulhos.

No interior do estado, duas mulheres, mãe e filha, de 70 e 35 anos, morreram afogadas após serem arrastadas pela enxurrada em Limeira.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), São Paulo deve registrar grandes volumes de chuva até o domingo (21).