RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O primeiro fim de semana com desfiles de megablocos pelo centro do Rio de Janeiro teve a estreia de Daniela Mercury no Carnaval de rua da cidade. Ela cantou no bloco Chá da Alice, que desfilou neste domingo (21).

O Chá da Alice foi o segundo a passar pelo circuito de megablocos no pré-Carnaval de 2024. O primeiro, no sábado (20), foi o Carrossel de Emoções.

Esses blocos, que arrastam grandes multidões, desfilam na avenida Primeiro de Março, uma das principais do centro da cidade. É feito um esquema de segurança especial, com cerco aos acessos da avenida e revista com detectores de metais em todos os foliões.

"Rio e Bahia, nós somos irmãos", afirmou Daniela Mercury no início da apresentação, que contou com diversos hits de seus 40 anos de carreira. Ao fim, sob pedidos de bis, a cantora até tentou cantar mais uma, mas teve que encerrar o desfile no horário estipulado pela prefeitura.

"Eu não quero largar vocês de jeito nenhum! Até ajoelhei pra deixarem eu cantar mais uma", escreveu depois, em uma rede social. "Rio, pode ter certeza que vou voltar!"

O domingo de pré-Carnaval no Rio teria ainda o ensaio aberto do bloco Amigos da Onça, no Aterro do Flamengo. É um dos blocos que abre o Carnaval oficial na cidade, com desfile logo no sábado de manhã.

No próximo fim de semana, o circuito dos megablocos terá o Bloco da Gold, no sábado (27), e o Bloco da Lexa, no domingo (28).