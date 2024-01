SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As inscrições do Sisu 2024 começam nesta segunda-feira (22). O Sistema de Seleção Unificada é a plataforma do Ministério da Educação em participantes do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) se inscrevem para vagas de ensino superior em instituições públicas.

Neste ano, há algumas mudanças em relação às edições anteriores. Uma delas é que a seleção acontecerá apenas uma vez por ano. Além disso, há mudanças na Lei de Cotas, que reserva 50% das vagas para candidatos pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência que cursaram o ensino médio em escola pública.

Veja 15 perguntas e respostas sobre o Sisu 2024

Qual é o período de inscrição no Sisu?

As inscrições para a edição do Sisu 2024 poderão ser feitas entre 22 de janeiro e as 23h59 do dia 25 de janeiro de 2024, pelo site sisu.mec.gov.br.

Qualquer pessoa pode se inscrever?

Podem se inscrever os candidatos que fizeram o Enem de 2023 e tenham obtido nota maior do que zero na prova de redação. Além disso, as instituições de ensino podem adotar notas mínimas para inscrição em seus cursos.

Como se inscrever?

A inscrição no Sisu é feita por meio do Login Único do governo federal, a partir de uma conta gov.br. No sistema, o candidato precisa atualizar seus dados e responder às perguntas que classificam se ele pode se candidatar por meio da Lei de Cotas.

A inscrição é de graça?

Sim. A inscrição é feita exclusivamente pela internet, no portal único sem a cobrança de taxas.

Quais documentos são necessários para realizar a inscrição?

No ato da inscrição não é necessária a apresentação de documentação. Para se inscrever no Sisu, o candidato só precisa concluir seu login clicando no botão "Entrar com gov.br" disponível na página do Sisu.

Mas as instituições de ensino exigirão documentação para efetivação da matrícula dos aprovados na seleção. Essa lista estará disponível no momento da inscrição.

Quem já está cursando em uma instituição pode participar do Sisu?

Sim, desde que tenha feito o Enem de 2023 e não tenha recebido nota zero na redação.

Quantas vagas estão sendo ofertadas?

Serão ofertadas 264.360 vagas em 127 instituições de ensino, sendo que quase metade, 121.750, será destinada para cotistas.

Qual é o número de vagas em cada instituição?

Como se candidatar para as vagas do segundo semestre?

Pela primeira vez, a principal porta de entrada para universidades públicas acontecerá apenas no começo do ano e não terá uma segunda edição em junho. Dessa forma, a classificação do candidato definirá se ele ingressará no primeiro ou no segundo semestre.

Como os aprovados são escolhidos?

O candidato é selecionado quando a nota obtida no Enem, considerando a média dos pesos definida em cada curso, está entre as maiores da opção de curso escolhida.

Há mudanças na Lei de Cotas?

A partir de agora, a classificação dependerá do desempenho do estudante no Enem 2023. Isso porque candidatos pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência concorrerão às vagas reservadas apenas se não alcançarem, inicialmente, as notas para ampla concorrência. Dessa forma, em um primeiro momento, todos os candidatos competem juntos, sem distinções de seleção. Caso um aluno que faça parte dos grupos cotistas passe na ampla concorrência, este não faz uso da cota e, portanto, não ocupa vaga enquanto cotista.

Como na lei anterior, a reserva de vagas para esses grupos será proporcional à quantidade de pessoas assim autodeclaradas no estado da seleção, conforme o último Censo do IBGE.

Onde é divulgado o resultado do Sisu?

O resultado do Sisu pode ser consultado no boletim do candidato, na página do Sisu, nas instituições participantes e na Central de Atendimento do MEC, no telefone 0800-616161.

Quem for aprovado para na segunda opção de curso pode continuar concorrendo à primeira?

Sim, mas não é possível se matricular em dois cursos ao mesmo tempo.

O candidato pode alterar suas opções?

Sim, mas somente até o limite do prazo final de inscrição

Como saber se o candidato ficou na lista de espera?

Restando vagas disponíveis para os cursos, a instituição de ensino convocará os candidatos que manifestaram interesse em participar da lista de espera do Sisu. A convocação segue a classificação utilizada para a chamada regular, mas considerando apenas os candidatos que manifestaram interesse para a lista de espera. Na lista de espera, a convocação dos candidatos para a matrícula cabe às próprias instituições de ensino, então é importante que os candidatos acompanhem as convocações da lista de espera junto à instituição de ensino para a qual tenha manifestado interesse.



CALENDÁRIO DO SISU 2024

- Inscrição: de 22.jan às 23h59 de 25.jan, em acessounico.mec.gov.br/sisu

- Resultado da chamada regular: 30.jan

- Matrícula: de 1º a 7.fev, observando dias, horários e locais de atendimento definidos pela instituição escolhida

- Inscrição na lista de espera: de 30.jan às 23h59 de 7.fev