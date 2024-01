SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) se antecipou e divulgou nesta segunda-feira (22) a lista de aprovados na 1ª chamada do vestibular 2024.

Lista de aprovados já está disponível no site da Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp) (https://www.comvest.unicamp.br/ingresso-2024/vestibular-2024-2/lista-dos-convocados/lista-de-aprovados-na-primeira-fase-vestibular-2024/). É possível consultar pelo número de inscrição ou nome do candidato. Há também uma listagem geral (https://www.comvest.unicamp.br/vest2024/F2/aprova2/chamada1/Aprova2ch1.rar).

2.525 pessoas foram aprovadas em 69 cursos. Os convocados devem fazer a matrícula virtualmente das 9h do dia 30/1 até as 17h do dia 31/1.

Notas dos candidatos estará disponível a partir de amanhã (23), disse a Comvest.

Manual do candidato previa divulgação da primeira lista da Unicamp na próxima segunda-feira, dia 29. Segundo a Unicamp, a segunda chamada será divulgada na data indicada inicialmente, dia 5/2.

Quem ainda não foi convocado pode fazer declaração de interesse a partir de fevereiro. Candidatos que fizeram a segunda fase da prova, não foram eliminados por nota zero e não foram convocados para alguma de suas opções podem declarar interesse nas vagas remanescentes por um formulário no site da Comvest entre as 9h de 9/2 às 17h de 15/2.

Fuvest também divulgou nesta segunda a primeira lista de aprovados para os cursos da USP. É possível consultar no site do vestibular (https://www.fuvest.br/wp-content/uploads/fuvest_2024_chamada_1.pdf).