CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a morte de Nathália Ribeiro de Oliveira Luciano, 34, durante almoço em uma padaria no Engenho da Rainha, zona norte.

Oliveira, que trabalha como atendente em um supermercado próximo, foi almoçar com amigas no estabelecimento Empório Lamego, na estrada estrada Adhemar Bebiano. Ela foi eletrocutada enquanto se servia no buffet e caiu desacordada. De acordo com as amigas, funcionários trataram como "morte súbita" e seguiram com o local aberto e atendendo.

A vítima foi socorrida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas não resistiu. Ela foi enterrada no domingo (21) no Cemitério de Inhaúma.

As amigas relataram à polícia que clientes da padaria reclamavam sobre o buffet, que costumava dar choque, mas nada era feito. O estabelecimento fez um publicação nas redes sociais lamentando a morte.

Nathália deixou duas filhas, de 7 e 16 anos. O caso é investigado pela 44ª DP (Inhaúma). Em nota, a delegacia informou que uma perícia foi realizada no local e testemunhas serão ouvidas. A polícia aguarda o resultado do laudo pericial para realizar novas diligências.