SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O DER (Departamento de Estradas e Rodagem) liberou nesta terça-feira (30) o trecho da rodovia Mogi-Bertioga interditado por causa de deslizamento de barreira na última quinta-feira (25). A interdição ocorreu entre o km 77 e o km 98.

O tráfego foi totalmente liberado a partir das 18h desta terça.

A estrada é uma das ligações para o litoral paulista. Ela faz parte de um projeto de concessão do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos), com cobrança de pedágio.

De acordo com o órgão do governo estadual, foram feitos serviços de remoção de terra, poda de árvores e retirada de pedras que se desprenderam do talude

Houve ainda remoção de pedras com risco de queda, que continuavam presas no talude, e a limpeza geral. Também foram feitos a fragmentação de rochas com rompedor, jateamento em pedras soltas no topo do deslizamento e uma vistoria geotécnica.

Foram instaladas estruturas de concreto (malotes) para conter o impacto de pedras.

De acordo com o DER, a maior pedra implodida possuía aproximadamente 10 metros de comprimento, 3 metros de largura e 3 metros de altura.

"Além dessa, foi necessário realizar outras três implosões de pedras menores", afirmou o DER, que prevê novos procedimentos semelhantes nos próximos dias. "Até esta terça-feira foram retirados do local cerca de 800 metros cúbicos de materiais, principalmente pedras que deslizaram do talude."

Além da Mogi-Bertioga, a rodovia dos Tamoios também teve interdição no feriado prolongado do fim de semana passado, de Aniversário da cidade de São Paulo.

A concessionária da estrada, principal ligação para o litoral norte, interditou um trecho da serra antiga da estrada, por causa do grande volume de chuva.

A rodovia ficou interditada para estabilização da encosta do km 73, onde houve um deslizamento na noite de quarta-feira (24).

As fortes chuvas da semana passada provocaram danos e assustaram moradores de cidades do litoral. O temporal alagou bairros de São Sebastião e fez a prefeitura acionar sirenes na Vila Sahy. Caraguatatuba também registrou inundações, e Santos pôs áreas de morro em estado de atenção.

Alagamentos atingiram Juquehy, Barra do Sahy, Barra do Una, Camburi e Boraceia.

Na Vila Sahy, comunidade que fica na área de encosta do lado oposto da praia de Barra do Sahy, a madrugada foi tensa para moradores. Muitos saíram de suas casas temendo novos deslizamentos, como os que ocorreram em fevereiro do ano passado, quando 64 pessoas morreram.

Tags:

São Paulo