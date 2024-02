SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um turista holandês de 58 anos morreu após reagir a uma tentativa de roubo de correntinha durante um passeio pela região da rua 25 de março, no centro de São Paulo.

Hessel Hoekstra estava no país a trabalho. Na tarde de 13 de janeiro, ele e um compatriota seguiam pela ladeira da Constituição quando foram atacados.

Câmeras de segurança registraram toda a cena. As imagens mostram as vítimas caminhando pela calçada e o momento em que são cercadas por cinco criminosos. Um dos ladrões tenta arrancar uma corrente do pescoço do homem que acompanhava Hoekstra.

As vítimas reagem. Após alguns segundos, um dos bandidos chuta Hoekstra, que já iniciava uma corrida para fugir. Alguns passos adiante ele se desequilibra, cai e bate a parte de trás da cabeça no asfalto.

Toda a cena foi acompanha por diversas pessoas que transitavam pelo local pouco antes das 16 horas daquele sábado. Duas pessoas se assustam com a queda e erguem as mãos até a cabeça.

O holandês foi internado em um hospital particular na região central, mas morreu no último dia 26.

A Polícia Civil só soube do crime no dia 27, quando foi procurada para elaborar um boletim de ocorrência para comunicação do óbito.

A investigação está sob responsabilidade da 1° Cerco (Corpo Especial de Repressão ao Crime Organizado).

Dos 5 homens, 4 foram identificados. São jovens, com passagem pela polícia pelo crime de furto.

O homem que acompanhava Hoekstra conversou com policiais nesta sexta-feira (2) por chamada de vídeo. Ele demonstrou ainda estar abalado com o ocorrido, conforme os investigadores que cuidam do caso. A correntinha não foi levada.

O caso é tratado como latrocínio (roubo seguido de morte).

Tags:

São Paulo