SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A terça-feira de carnaval começou com maracatu e deve terminar com música techno na região do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo.

As apresentações do Galo da Madrugada, tradicional bloco de Recife que faz sua terceira edição paulistana, renderam diversas homenagens a artistas pernambucanos, com hits de Alceu Valença e Chico Science.

Já o bloco da Latinha deve encerrar com um show do DJ Alok, além de trazer um show de Di Ferrero, antigo vocalista da banda de rock NX Zero. Às 13h, o público do Bloco da Latinha se dúvida com uma apresentação da bateria da Rosas de Ouro, tradicional escola de samba da zona norte de São Paulo.

O público que veio ao Ibirapuera também é eclético, com foliões de todas as idades. Após dias de lotação máxima, havia vários espaços livres para o público nesta terça, ao menos até às 13h.