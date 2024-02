RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um Carnaval inclusivo, é isso que defende o Orquestra Voadora. No cortejo deste ano, o bloco trouxe uma ala com pessoas com deficiência. Entre a banda, artistas pernaltas e estandartes, PCDs desfilam na chama "ala de assexybilidade".

"Carnaval é para todos. As pessoas com deficiência também se divertem e merecem curtir o Carnaval", diz a professora Paula Ramos, 45, mãe de uma filha PCD.

"É importante que os demais blocos também se conscientizem sobre essa questão", completa ela, que carrega uma bandeira com os dizeres: "Não goze de uma mulher com deficiência, goze com ela".

A ala de acessibilidade também foi homenageada nos estandartes do bloco. Celebridades com deficiência foram lembrados pelo cortejo, como Marcelo Zig e Maria da Penha.