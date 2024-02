SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem morreu em tiroteio com a Polícia Militar na madrugada desta terça-feira (20) na marginal Pinheiros, em São Paulo.

Segundo informações da polícia, o motorista de um carro que passava pelo local foi considerado suspeito e recebeu ordem de parada do veículo, durante patrulhamento de rotina. Ele teria descido atirando nos policiais, que revidaram e o mataram.

Três faixas da marginal ficaram interditadas do início da madrugada até o começo da manhã, quando a perícia chegou para examinar o corpo e as circunstâncias do tiroteio. O trânsito ficou lento na região.

O carro que o homem dirigia era roubado e estava com as placas adulteradas.

Tags:

SP