CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - O motoboy Everton Henrique Goandete da Silva, 40, que foi alvo de um ataque com faca feito por Sérgio Camargo Kupstaitis, 71, foi indiciado pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul por lesão corporal de natureza leve e desobediência, porque teria resistido à prisão. Sérgio foi indiciado apenas por lesão corporal leve.

O inquérito policial, concluído nesta sexta-feira (23), aponta que Everton foi indiciado porque ele teria reagido ao ataque atirando três grandes pedras nas pernas de Sérgio. Os laudos apontaram que os dois homens sofreram pequenas escoriações. O caso ocorreu em 17 de fevereiro em uma rua do bairro Rio Branco, em Porto Alegre.

Além disso, policiais da Brigada Militar que algemaram Everton após um bate-boca entre ele e Sérgio não teriam agido de maneira irregular, de acordo com a sindicância da Corregedoria-Geral da BM, também concluída nesta sexta.

A detenção de Everton foi registrada em vídeo por pessoas na rua, que apontaram racismo contra o motoboy, que é um homem negro, e também abuso das autoridades.

Segundo o corregedor-geral da Brigada, coronel Vladimir da Rosa, os policiais tinham sido avisados sobre um "ambiente conturbado", uma "briga generalizada", e, quando chegaram ao local, "não tinham como saber quem era vítima e quem era o autor".

"Eles encontraram um senhor de 71 anos e um homem mais jovem, de 40. Além disso, o primeiro a abordar a Brigada Militar foi o Sérgio, e sem animosidade. E a todo momento o Everton estava resistente", diz o coronel.

"Mas, ambos foram abordados, algemados e apresentaram lesões mútuas", declarou o corregedor-geral.

Ele afirma que a sindicância ouviu 27 pessoas, incluindo Everton, os quatro policiais e 22 testemunhas. O coronel afirma ainda que foram juntados 12 vídeos e mostrou algumas imagens durante a coletiva de imprensa nesta sexta. Elas exibiam Everton jogando pedras em Sérgio. Já a agressão de Sérgio contra Everton não foi gravada, acrescenta ele.

O coronel também afirma que Sérgio e Everton tinham desentendimentos prévios. Ele se refere a reclamações de Sérgio feitas desde outubro de 2023 através do telefone 190 em que ele reclamava de "bagunça em via pública".

ENTENDA O CASO

Testemunhas contam que Everton estava em frente a uma banca junto com outros motociclistas e foi surpreendido com o ataque de Sérgio, que mora em um prédio próximo. O ponto funciona como base para motoboys e há relatos de que Sérgio se incomoda com a presença dos trabalhadores no local.

Everton conseguiu escapar dos golpes e teve apenas ferimentos superficiais. Mas, após o ataque, uma equipe do 9º Batalhão da Brigada Militar chegou ao local e, no meio de um bate-boca entre Everton e Sérgio, os policiais algemaram o motoboy.

O motoboy foi levado para a delegacia no porta-malas da viatura, enquanto o autor do ataque seguiu no banco de trás de outro veículo. Os dois foram conduzidos à 2ª Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento. Após depoimentos e perícias, ambos foram liberados.

Na segunda (19), ao saber da possibilidade de indiciamento, advogado do motoboy, Ramiro Goulart, classificou a punição como lamentável. "Isso não pode virar briga entre vizinhos. Foi uma tentativa de homicídio", diz ele.

A reportagem não conseguiu contato com Sérgio Kupstaitis.