SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um guarda-civil municipal de Taboão da Serra matou um suspeito de roubo em um posto de combustíveis na Vila Olímpia, zona sul de São Paulo, na manhã desta terça-feira (27).

O caso ocorreu por volta das 10h30, na rua Funchal. O nome ou idade do suspeito morto não foram revelados.

De acordo com a prefeitura de Taboão da Serra (Grande SP), o GCM estava de folga e tinha levado a esposa ao trabalho -na Vila Olímpia- e parou no posto de combustíveis para conferir mensagens no celular.

O agente, segundo a prefeitura, viu quando o suspeito apareceu em uma motocicleta e abordou o dono de uma caminhonete. Ele tentou levar o relógio da vítima. O criminoso estava com revólver calibre 38.

O GCM então atirou no suspeito, que morreu ainda no local, conforme a prefeitura.

A ocorrência ainda está em andamento. A SSP (Secretaria da Segurança Pública) foi acionada, mas não respondeu até a publicação desse texto.

A Polícia Militar de São Paulo foram acionados, mas responderam que a ocorrência foi atendida pela GCM de Taboão da Serra já que envolvia uma agente de lá.