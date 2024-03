SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo está investigando um roubo realizado na manhã de segunda-feira (26) no qual um dos bandidos portava um fuzil .40.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), um homem de 32 anos foi abordado na rua Comendador Miguel Calfat, no Itaim Bibi, zona oeste da capital paulista, quando voltava do seu trabalho.

A vítima contou ter sido abordada por três homens que estavam em um carro preto. Os suspeitos então pegaram seus pertences e exigiram os dados de suas contas bancárias. Em seguida, o homem foi colocado dentro do veículo e liberado momentos depois.

"O caso é investigado pelo 15º DP (Itaim Bibi). Imagens de câmeras de monitoramento são analisadas e a equipe da unidade trabalha em busca de outros elementos que auxiliem na identificação e prisão dos autores", informa a SSP, em nota.

Assaltante usa fuzil em roubo na capital paulista

A pedido da polícia, uma empresa de tecnologia que opera um parque de câmeras integradas no bairro identificou a rota do carro dos assaltantes no dia do roubo.

O veículo chegou pela rua Professor Abílio Inocêncio e entrou à esquerda na rua Comendador Miguel Calfat, onde realizou o assalto (identificado no mapa com o X). Em seguida, o carro cruzou a rua Clodomiro Amazonas e entrou à direita na rua João Cachoeira e novamente à direita na rua Visconde da Luz. Depois, entrou na rua Clodomiro Amazonas e seguiu direto por essa via.

