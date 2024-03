SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A linha 2-verde do Metrô de São Paulo opera com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas estações, na manhã desta sexta-feira (1º), em razão de falha em equipamento de via na região da estação Vila Prudente, segundo a companhia.

A falha começou às 6h47 e não há previsão para a normalização.

O problema afeta o deslocamento de milhares de passageiros que tentam chegar aos seus destinos e enfrentam demora e lotação nas plataformas e trens.

As manobras dos trens na estação Vila Prudente são realizadas em apenas uma plataforma.

"Em razão desta restrição operacional, para maior segurança dos passageiros na conexão entre as linhas, os trens da linha 15-prata, também circulam com restrição de velocidade", explica o Metrô.

No último dia 16 de fevereiro, por mais de duas horas, as linhas 2-verde e 3-vermelha do Metrô, além da 5-lilás da ViaMobilidade, circularam com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas estações em decorrência de falhas elétricas.

De acordo com a companhia, na ocasião, houve falta de energia na estação Tamanduateí. A subestação que alimenta a estação tinha parado de funcionar.