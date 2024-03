SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O advogado Gustavo Ribeiro foi eleito na quinta-feira (29) presidente da Abramge (Associação Brasileira de Planos de Saúde). A entidade representa 141 operadoras de planos de saúde ?juntas, elas detêm 35% do mercado do Brasil, com 17 milhões de beneficiários.

Aos 46 anos, ele é o atual vice-presidente de Relações Institucionais, de Contratos Públicos e de Relações com a Imprensa do Grupo Hapvida NotreDame Intermédica. Ribeiro também já passou pelo Instituto do Coração (InCor) e pela Amil/UHG. Seu mandato na presidência da Abramge é para o biênio 2024-2025.

"Vamos seguir na busca por melhor equilíbrio para a saúde suplementar e expansão do acesso para a população brasileira", diz o advogado.

"A saúde suplementar é uma importante alidade do sistema público de saúde: quanto maior o número de pessoas com acesso a planos de saúde, mais recursos poderão ser investidos em melhorias para o atendimento da população", afirma ainda.