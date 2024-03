SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao contrário de Sé e Campos Elíseos, os roubos e furtos em outros distritos na região central de São Paulo, como Bom Retiro e Aclimação, tiveram alta em janeiro, na comparação com o mesmo mês do ano passado.

Foram 112 ocorrências de roubo e 390 de furto no Bom Retiro no primeiro mês do ano, alta de 41,8% e 38,8%, respectivamente, em relação a janeiro de 2023. Já na Aclimação, foram 140 registros de roubo e 318 de furto, aumentos de 37,3% e 16,9% no período.

Em todo o estado e na capital, os roubos em janeiro caíram 15% e 14%, respectivamente.

Considerando todos os distritos policiais da capital, Heliópolis (zona sul) lidera a alta de roubos, com 150 casos, 47% ocorrências a mais do que em 2023. Na sequência vêm Itaquera (zona leste), com 118 casos (42,2%), e o Bom Retiro.

Em relação aos furtos, o trio que lidera os aumentos é formado por Artur Alvim (zona leste), com 74,3% de alta, Parelheiros, com 58,9%, e Sacomã, que teve 52,6% registros a mais ?os dois últimos na zona sul.

No Bom Retiro, a preocupação com roubos tem sido frequente entre a população.

"Meus netos estudam em um colégio na rua Prates e não andam sozinhos nem usam celular. Pego a [avenida] 23 de Maio todo dia de manhã, e perto da rua das noivas [rua São Caetano] é só assalto", diz a empresária Keli Soares, 54, moradora do Bom Retiro.

Ela também reclama de sensação de perigo ao parar em semáforos nas proximidades da avenida do Estado, já que assaltantes mudam de lugar quando uma área passa a ser patrulhada.

Procurada para falar sobre a alta desses crimes nos distritos da região central, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) da gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) citou a redução de roubos e furtos na capital. Disse, ainda, que 3.669 pessoas foram presas ou apreendidas, 17,2% a mais do que em janeiro de 2023.

A SSP também apontou como medida para redução de roubos e furtos a instalação de uma força tática do 7º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano na rua Vitória, no centro. "Além disso, a área central de São Paulo ganhou o incremento de 120 policiais militares para reforçar o policiamento ostensivo, por meio da Operação Impacto."

Para o presidente do Conseg (Conselho Comunitário de Segurança) do Bom Retiro, Saul Nahmias, o movimento no bairro tem crescido, especialmente por causa de equipamentos e eventos culturais.

"De uns tempos para cá aumentou a frequência no bairro. Se está mais cheio, é provável que aconteçam mais ocorrências. Temos sempre orientado que [eventual crime] seja notificado ao sistema de segurança", afirma Nahmias.

Ele diz que o conselho tem trabalhado para garantir que as pessoas relatem os casos ao 190 e registrem boletins de ocorrência.