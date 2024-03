SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Campos Neto negocia ampliar autonomia do BC com Haddad, gestão Nunes gasta R$ 2,2 bi em obras antienchete sem licitação, Trump vence estados de Missouri e de Michigan em primárias nos EUA e outras notícias do dia na Folha para começar o seu domingo (3).

BANCO CENTRAL

BC está disposto a sentar com governo para debater autonomia ampla, diz Campos Neto. Presidente do Banco Central diz à Folha estar otimista com crescimento e fala sobre desafios da política monetária.

COTIDIANO

Gestão Nunes gasta R$ 2 bi sem licitação para concretar córregos e ignora obras estruturais. Apenas 3 das 93 obras do Plano Diretor de Drenagem foram entregues. A prefeitura diz que são frentes de trabalho distintas.

POLÍTICA

Lava Jato completa 10 anos sob disputa política por seu papel histórico. Operação ainda tem desdobramentos pendentes no Judiciário e se mantém como tema para o governo Lula.

FOLHAJUS

Professor, monarquista e ex-Taurus: conheça advogado de Bolsonaro no caso de trama golpista. Paulo Amador da Cunha Bueno lidera defesa penal e cita coincidência familiar com ex-presidente pela captura de Lamarca.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Aviões militares dos EUA começam a lançar kits com água e comida sobre Gaza. Operação acontece após Israel atirar em civis que aguardavam suprimentos e no mesmo dia de ataque a campo de refugiados.

ESPORTE

Brasil aposta no legado do Mundial de 2014 em candidatura para Copa feminina de 2027. Também estão no páreo candidaturas conjuntas de México-EUA e Alemanha-Bélgica-Holanda.

MUNDO

Trump conquista estados de Missouri e de Michigan em primárias nos EUA. Republicano fica mais perto de ser o indicado de seu partido para disputa à Casa Branca em vez de Nikki Haley.

SAÚDE

Governo fará vacinação em escolas contra diferentes doenças, diz ministra da Saúde. Nísia Trindade afirma que ação está prevista para segunda quinzena deste mês de março.

LIVROS

Diretora pede censura a livro sobre racismo em escola no Rio Grande do Sul: 'Nojento'. Governo estadual diz que não mandou recolher exemplares de 'O Avesso da Pele', de Jeferson Tenório

BBB24

Expulsão de Wanessa divide público e alimenta teorias da conspiração. Parte de internautas comemora saída da artista, já outra rechaça decisão.

ENERGIA LIMPA

Conheça o piloto suíço que anunciou volta ao mundo em avião a hidrogênio. Bertrand Piccard mira nova aventura após rodar o planeta em balão e cruzar continentes em aeronave movida a energia solar.

FILMES

Filho de John Lennon e Yoko Ono disputa Oscar com curta inspirado em canção dos pais. 'War is Over!', vencedor do Annie Awards produzido por Sean Lennon, teve ajuda de Peter Jackson e do estúdio de 'Avatar'.

ESPORTE

Em volta a estádio onde sofreu racismo, Vinicius Jr. faz 2 e Real empata com o Valência. Brasileiro celebrou um dos gols erguendo o braço e cerrando o punho em frente à torcida local.