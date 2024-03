SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partir desta segunda-feira (4), o cardápio do Outback será reforçado com três novidades: um hambúrguer feito 100% com a famosa costela da rede desfiada e empanada e um outro hambúrguer com feito 100% com picanha. Há ainda uma releitura da tradicional sobremesa Thunder, um brownie com sorvete e chantilly que, agora, também leva Nutella e é finalizada pelo próprio cliente com uma bisnaga do creme de avelã servida à parte.

Os novos produtos fazem parte da campanha "100% bold", lançada para reforçar os atributos de ousadia e autenticidade da marca, e começaram a ser desenvolvidos há cerca de um ano. Nesse período, tendências de mercado (como o crescimento expressivo da venda de hambúrgueres) levam a cozinha de testes da rede, na unidade de Moema, a criar novas receitas com potencial de sucesso. Elas então são submetidas ao crivo de grupos de consumidores até, enfim, chegar ao cardápio.

À convite do Outback, a Folha provou as novidades em primeira mão. O Picanha Bloomin' Burger (servido no pão de brioche com pétalas de cebola empanada, bacon grelhado, queijos e molhos, por R$ 59,90) cumpre o papel de um bom x-bacon e parece, de fato, ser feito com o corte específico do boi, uma vez que ele tem textura e sabor específico, diferente de um hambúrger tradicional.

Já o Crunchy Ribs Burger (que leva alface, tomate, picles, queijos e molhos, por R$ 54,90) surpreende pelo hambúrger, um empanado de quase dois dedos de altura cujo interior esconde uma boa porção da costela do Outback desossada e recheada com mix de queijos. Juntos, o crocante do empanado com a carne desfiada e úmida formam um sanduíche que, ao contrário do que sua robustez faz supor, é saboroso e equilibrado.

Ambos os hambúrgueres são servidos com algum acompanhamento à escolha do cliente (fritas, salada e mac and cheese estão entre as opções). Dado o tamanho generoso dos sanduíches, vale pedir algo mais parecido com um prato em si, como o mac and cheese, e levar para uma próxima refeição, em casa.

No Thunder com Nutella (R$ 49,90), o pulo do gato é uma bisnaga de Nutella servida à parte para finalizar a sobremesa na mesa. O famoso creme de avelã também recheia o brownie, que vem com sorvete de baunilha, calda de chocolate e chantilly -indispensável para equilibrar o dulçor.

As novidades já estão disponíveis no delivery e em todas as 159 lojas do Outback. Segundo a rede, por tempo limitado.