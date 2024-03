Diferentemente do que afirmava versão anterior do texto "Fernandinho Beira-Mar e mais 22 detentos são transferidos do presídio de Mossoró", no total foram 23 presos transferidos do presídio de Mossoró. Inicialmente a informação era de que 24 pessoas teriam sido transferidas, mas um pedido foi indeferido pela Justiça. A versão original foi corrigida, e uma nova versão, publicada.

