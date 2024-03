SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os passageiros do transporte coletivo enfrentaram dificuldades no início da manhã desta terça-feira (5) em São Paulo. Entre 5h40 e 6h04, os trens da linha 10-turquesa CPTM circularam em via única entre as estações São Caetano do Sul e Santo André, com restrição de velocidade e maior tempo de parada nas plataformas.

A falha foi provocada por pontos de alagamento por causa da chuva que caiu na madrugada na região metropolitana de São Paulo.

O problema já foi resolvido, segundo a CPTM.

Já na linha 4-amarela do metrô, operada pela ViaQuatro, houve uma falha em equipamento de via na estação Vila Sônia, das 4h40 as 5h06, o que atrapalhou a circulação de trens entre as estações São Paulo-Morumbi e Luz.

A circulação voltou ao normal, de acordo com a concessionária. Porém, passageiros reclamam de demora, dificuldade para acessar os trens, e de superlotação nas estações.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo, a chuva da madrugada foi isolada e moderada. A rede de estações meteorológicas da prefeitura aponta a média de 21º C nesta manhã. Imagens do radar meteorológico não apontam presença de chuva na capital.