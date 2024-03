SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um turista de Minas Gerais foi agredido por um garçom na Praia das Conchas, em Cabo Frio (RJ), após se recusar a pagar 10% do valor da conta pelo atendimento. O valor é opcional. O caso ocorreu na última sexta-feira (1º).

Homem de Minas Gerais foi agredido por garçom no Rio. Dois irmãos de Juiz de Fora (MG), que visitavam o Rio, foram hostilizados por um garçom após se recusarem a pagar os "10%", taxa que representa um décimo do valor da conta, destinado à equipe do restaurante. O pagamento é opcional, segundo a Lei da Gorjeta.

Homem foi levado a hospital. Segundo a Polícia Militar do RJ, um dos turistas teve que ser levado a um hospital após as agressões e levou pontos na boca e em outras partes da cabeça.

Garçom era "freelancer", diz quiosque. Ao RJ2, o quiosque onde o garçom agrediu os turistas afirmou que o homem era um "freelancer" e que a equipe do estabelecimento prestou socorro aos turistas.

A reportagem tentou contato com o quiosque, mas não obteve retorno. Este espaço segue aberto para manifestações.