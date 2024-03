RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro deflagrada nesta quinta (7) mira um alvo antigo: Bernardo Bello Pimentel Barboza. Apontado como um dos chefes do jogo do bicho no Rio, o contraventor é investigado em casos de assassinatos de rivais e desafetos.

A polícia busca, mais uma vez, prender Bernardo Bello numa ação contra lavagem de dinheiro da organização criminosa supostamente comandada por ele. Este é o quinto mandado de prisão em aberto contra o bicheiro, que é considerado foragido da Justiça.

O advogado James Walker, que defendeu Bello em cinco inquéritos nos quais o contraventor é investigado, disse nesta quinta-feira à reportagem que se desligou do antigo cliente, que está sem representante neste momento.

Bernardo Bello chegou ao posto de liderança do jogo do bicho depois de romper com a mulher Tamara Harrouche Garcia, filha de Waldermir Paes Garcia, o Maninho. O patriarca da família Garcia foi assassinado em setembro de 2004. Com isso, a rede de contravenção dos Garcia seria herdada pelo irmão dele, Alcebíades Paes Garcia, o Bid.

Bid foi morto em 25 de fevereiro de 2020, e Bernardo Bello é apontado como mandante do crime. O caso foi um dos que marcaram a guerra do jogo do bicho no Rio. Segundo as investigações da Delegacia de Homicídio da Capital, o homicídio de Bid foi motivado pelas disputas de pontos de contravenção e exploração de máquinas de caça-níqueis na cidade.

Bello também é suspeito de tentar matar Shanna Harrouche Garcia, sua ex-cunhada.

No meio da briga pelos negócios da contravenção, o bicheiro ainda presidiu a escola de samba Unidos de Vila Isabel.

Em janeiro de 2022, já apontado como mandante da morte de Bid, o contraventor foi preso pela Interpol na Colômbia. O nome de Bernardo Bello constava da Difusão Vermelha, classificado como fugitivo "perigoso" e "violento". Neste caso, a Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público do Rio e tornou o bicheiro réu.

Bello ficou detido por quatro meses, conseguiu um habeas corpus e voltou ao Brasil, respondendo em liberdade sobre a morte de Bid.

Na época, foi determinado que ele se apresentasse à Justiça de dois em dois meses e ficasse proibido de sair de casa sem autorização ou mudar de endereço. A Promotoria, no entanto, acusou Bello de descumprir as medidas cautelares impostas desde o fim de novembro de 2022, quando passou a ser considerado foragido em outro processo.

Nesse inquérito ele foi acusado de ser um dos chefes da contravenção no Rio e foi alvo da Operação Fim de Linha, do Ministério Público. A ação tinha como foco a repressão a crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro proveniente da exploração de jogos de azar. Ele também não foi localizado na época.

O contraventor também é procurado sob suspeita de ter mandado matar um advogado em Niterói, na região metropolitana do Rio, em maio de 2022. Segundo a denúncia, o advogado Carlos Daniel Dias André se tornou alvo do bicheiro depois de mediar um conflito contra Allan Diego Magalhães Aguiar, braço financeiro da organização criminosa do contraventor e ex-cunhado de Bello.

O advogado foi atacado em uma emboscada na manhã do dia 31 de maio de 2022, quando estava parado num sinal no bairro de Piratininga, em Niterói. Ele estava dentro de seu carro blindado, mas foi atingido pelos disparos por uma brecha do vidro do carona, que estava aberto --os disparos partiram de dois homens em uma moto. O filho do advogado estava no veículo, mas não teve ferimentos.

Em março de 2023, Justiça expediu mais um mandado de prisão contra Bernardo Bello, por lavagem de dinheiro.

Em julho do ano passado, o nome de Bello foi associado às mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, ocorridas em 14 de março de 2018. Em seu acordo de delação premiada, o ex-PM Élcio de Queiroz disse que o grupo liderado por Bello teria fornecido tanto o celular usado por Ronnie Lessa --apontado como o autor dos disparos contra Marielle e Anderson-- como o veículo Chevrolet Cobalt prata conduzido pelo próprio ex-PM no dia do crime.

Élcio assinou um acordo de colaboração após a Polícia Federal reforçar as provas de sua participação no crime como motorista de Lessa --os dois estão presos desde 2019. O Ministério Público e a PF ainda investigam as informações dadas pelo delator.

Nesta quinta, o secretário de Polícia Civil, Marcus Amim, afirmou que trabalha com a hipótese de Bernardo Bello estar fora do Rio e até mesmo fora do Brasil. "Estamos diuturnamente atrás para fazer a prisão não só dele, como também dos comparsas", afirmou.