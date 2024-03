SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A secretaria de Saúde da cidade do Rio de Janeiro começou a vacinar nesta quinta-feira (7) adolescentes da faixa etária de 13 a 14 anos contra a dengue. Crianças de dez a 12 anos, que eram o público-alvo da campanha, ainda podem se imunizar.

Desde o início da vacinação, em 23 de fevereiro, cerca de 48 mil pessoas já receberam doses do imunizante, que está disponível nas 238 unidades de Atenção Primária da cidade e no Super Centro Carioca de Vacinação.

O objetivo das equipes de saúde é imunizar 354 mil crianças e adolescentes até o fim da campanha. O município do Rio de Janeiro declarou estado de emergência no dia 5 de fevereiro deste ano.

Em todo o estado, mais de 55 mil casos de dengue foram registrados até a última quarta-feira (6), de acordo com o ministério da Saúde.

No Brasil, foram registrados 1.289.897 casos prováveis de dengue com 214 mortes confirmadas, segundo o Painel de Monitoramento de Arboviroses do Ministério da Saúde. No mesmo período de 2023, o total de casos de dengue era de 261.434.

IMUNIZANTES LIMITADOS

O ministério da Saúde divulgou na última terça-feira que o Brasil vacinou 15,4% do público-alvo da vacinação contra a dengue no país.

Segundo a pasta, o número de doses da vacina disponibilizadas pelos fabricantes está limitado e, por essa razão, a imunização está sendo aplicado apenas em crianças e adolescentes de dez a 14 anos que vivem em municípios com alta transmissão da doença e incidência do sorotipo 2.