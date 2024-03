SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, vem sofrendo com os transtornos causados pelo alto volume de chuva dos últimos dias. Vias ficaram alagadas e uma comunidade ficou isolada depois que uma ponte foi destruída pela força da água, na tarde desta quinta-feira (7).

Em 72 horas foram registrados 344 mm de chuva no município. O esperado para todo o mês de março era de 311 mm, marca que foi ultrapassada em apenas três dias, de acordo com a Defesa Civil.

A ponte que liga o bairro Folha Seca à SP-55 foi destruída pela força das águas, e de 800 a mil pessoas estão sem condições de sair da comunidade.

A Prefeitura de Ubatuba afirma também que seis pessoas não conseguiram retornar para suas casas na comunidade e foram abrigadas na escola Ernesmar.

Na manhã desta sexta (8), o Exército, a prefeitura e a Defesa Civil se reúnem para avaliar a situação do município e buscar alternativas. O Exército deve construir uma ponte provisória no local nos próximos dias, e depois a reconstrução definitiva da estrutura ficará a cargo da Defesa Civil.

A água começou a baixar nesta sexta e, dos cinco pontos de alagamento em Ubatuba, dois já estão acessíveis. Outros dois têm acesso parcial, e o bairro Folha Seca segue inacessível.

A Defesa Civil alerta, porém, que deve continuar chovendo no município pelo menos até domingo (10).

Quatro famílias que tiveram de deixar suas casas estão abrigadas na Escola Municipal José Simeão. São 13 pessoas que ainda não têm data para voltar para suas residências, de acordo com a prefeitura.

As aulas foram suspensas em todas as escolas devido à falta de água. Deslizamentos afetaram a rede e, de acordo com a prefeitura, a Sabesp afirmou que não há previsão de normalização do abastecimento.

"A equipe está trabalhando na cabeceira do rio, com maquinário específico, para a retirada de pedras e areia que estão próximas à captação, obstruindo a entrada da água. Assim que conseguirem desobstruir a entrada da barragem, haverá um volume maior de água, liberando o abastecimento para os bairros", afirmou a gestão municipal, em nota.

RODOVIA DOS TAMOIOS BLOQUEADA

A serra antiga da rodovia dos Tamoios está bloqueada desde a manhã de quinta em razão do risco de queda de barreira após o alto volume de chuvas na região.

Na noite de quinta foi registrado um deslizamento de terra na altura do km 73 da serra antiga, de acordo com a concessionária que administra a rodovia, e equipes trabalham no local. O trânsito, segundo a empresa, está fluindo em operação comboio com pare e siga pela serra nova.