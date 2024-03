SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Conselho da Petrobras pode rever decisão sobre dividendos, reprovação de Lula sobe 9 pontos na cidade de São Paulo, cidadania a brasileiros na Europa cresce 26% e outras notícias para começar esta terça-feira (12).

GOVERNO LULA

Conselho da Petrobras vai se reunir e pode liberar dividendos. Ministros encontram Lula, Prates diz não tratar mais do assunto, e Fazenda é convidada para conselho de estatal.

DATAFOLHA

Reprovação de Lula sobe 9 pontos e atinge 34% na cidade de São Paulo. Gestão petista é considerada ótima ou boa por 38%, e outros 28% a avaliam como regular, segundo pesquisa.

DATAFOLHA

Tarcísio é aprovado por 33% e reprovado por 26% na capital paulista. Aprovação da gestão do governador teve oscilação positiva dentro da margem de erro.

POLÍTICA

Chefe da Abin de Lula é citado como investigado em inquérito da PF. Luiz Fernando Corrêa foi objeto de ao menos quatro relatórios da investigação sobre a suposta 'Abin paralela' do governo Bolsonaro.

POLÍTICA

Cid fala de novo à PF sobre trama golpista em seu 4º depoimento ligado a delação. Ex-ajudante de ordens de Bolsonaro foi chamado a esclarecer pontos da investigação deixados de fora anteriormente.

POLÍTICA

Mourão diz que governo Bolsonaro teve fim melancólico: 'Tínhamos que ter reconhecido a derrota'. Senador e ex-vice-presidente volta a dizer que ele e Bolsonaro não conversavam mais após as eleições.

MUNDO

Cidadania a brasileiros na UE cresce 26%; só na Itália, número dobra. Com quase 26 mil concessões em 2022, Brasil é o sétimo maior beneficiado por países do bloco, aponta Eurostat.

CELEBRIDADES

Kate Middleton se desculpa após foto manipulada. 'Como muitos fotógrafos amadores, ocasionalmente faço experiências com edição', diz.

RÚSSIA

Putin já prepara festa da vitória numa apática Moscou. Celebração de 10 anos da anexação da Crimeia ocorrerá um dia depois do fim da eleição presidencial.

EDUCAÇÃO

Atlética de farmácia da USP é acusada de racismo em publicação no Instagram. 'Para dar ordens e chicotadas, dê play nos sucessos da Sinhá', trazia mensagem de apresentação da nova presidente.

MUNDO

Avião perde altitude em voo da Latam da Austrália ao Chile; 50 passageiros foram socorridos. Companhia fala em 'incidente técnico'; dois brasileiros estão entre hospitalizados após pouso na Nova Zelândia.

TELEVISÃO

Justiça condena Regina Duarte a pagar R$ 30 mil à filha de Leila Diniz. OUTRO LADO: Atriz diz que não teve má-fé ao publicar vídeo em defesa do regime militar com foto de Diniz e que vai recorrer.

TELEVISÃO

Greg News é cancelado pela HBO após sete temporadas. Gregório Duvivier fez anúncio nas redes sociais e relembrou momentos marcantes do programa.

TELEVISÃO

Após deixar SBT, Téo José fecha com Band e vai apresentar Jogo Aberto em Goiás. Narrador será diretor de esportes da TV Sucesso, nova afiliada da emissora do Morumbi no estado do Centro-Oeste, e apresentador da versão local do Jogo Aberto.