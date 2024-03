RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um homem mantém 18 pessoas como reféns dentro de um ônibus na Rodoviária do Rio de Janeiro, no centro da capital.

De acordo com a Polícia Militar, duas pessoas foram atingidas por arma de fogo. Os baleados foram levados para o Hospital Souza Aguiar. A PM tenta isolar a área para negociar com o criminoso.

"Equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) atuam nas negociações. Policiais do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur), do 4º BPM (São Cristóvão) e do 5º BPM (Praça da Harmonia) intensificam o policiamento no perímetro", disse a PM.