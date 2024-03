SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Incêndio acirra racha na União Brasil, conselheiro renuncia com críticas a processo de sucessão na Vale, homem se entrega após fazer reféns em ônibus no Rio e outras notícias para começar esta quarta-feira (13).

POLÍTICA

Incêndio gera troca de acusações na União Brasil e acirra racha em partido com meio bilhão de fundo. Governo de PE vê indícios de ação criminosa em fogo que atingiu casas ligadas a presidente eleito; sigla vive divisão desde que foi criada.

DATAFOLHA

Apoio de Bolsonaro afasta 63% dos eleitores em SP, contra 42% de Lula. Segundo pesquisa, 54% afirmam que Lula apoia Boulos, enquanto 37% ligam Bolsonaro a Nunes.

FORÇAS ARMADAS

Cid diz à PF que não testemunhou debate de Bolsonaro com cúpula militar sobre golpe. Ex-ajudante de ordens afirma que presenciou só parte de reunião no Palácio da Alvorada.

MERCADO

Processo de sucessão na Vale teve 'nefasta influência política', diz conselheiro em carta de renúncia. José Luciano Penido votou contra formato escolhido; empresa diz que conselho atua em conformidade com estatuto.

MERCADO

Alvo da PF por suspeita de lavar dinheiro para PCC se beneficiou de programa para setor de eventos. Empresa recebeu benefícios do Perse, que está no centro de disputa entre ministério da Fazenda e Arthur Lira (PP-AL).

RIO

Homem se entrega após fazer 16 reféns dentro de ônibus na rodoviária do Rio. Veículo da viação Sampaio foi invadido por suspeito armado; duas pessoas foram atingidas por armas de fogo.

VIOLÊNCIA

Três homens morrem em ação da PM na Baixada Santista; Operação Verão já soma 43 óbitos. Policiais afirmam que faziam incursão em ponto de tráfico em São Vicente quando foram recebidos a tiros e revidaram.

MUNDO

Primeiro-ministro do Haiti renuncia em meio a crise de segurança do país. Impopular Ariel Henry comandava nação desde assassinato do presidente Jovenel Moïse, em 2021.

COTIDIANO

Onda de calor deve fazer São Paulo ter esta semana o dia mais quente da história para março. Previsão é que temperatura na capital paulista chegue a 35ºC até sexta-feira (15); no interior, termômetros podem chegar a 40ºC.

GUERRA DA UCRÂNIA

'Quero voltar à Ucrânia', diz coronel russo aposentado ferido em batalha. Com carreira única, que inclui ter servido na Guerra da Bósnia, Andrei Demurenko relata dificuldades do Exército de Putin, mas é taxativo: 'vamos vencer'.

CELEBRIDADES

Ana Hickmann e Edu Guedes assumem namoro: 'É sobre ter motivo para sorrir'. Apresentadora, separada do empresário Alexandre Correa, afirma que transformou amizade em amor com cozinheiro.

REDE SOCIAL

O infiltrado na Faria Lima que investe no MST e em moradia popular. João Pacífico, CEO do Grupo Gaia, lança fundo com milhões da venda de parte do negócio para investir em impacto social, critica ganância e defende que rico pague mais imposto.

COTIDIANO

Livro reúne dicas de como apimentar o sexo na terceira idade sem tabus. Jornalista francesa Roselyne Madelénat diz que comparar performance dos 60 anos à dos 20 é receita para o fracasso.