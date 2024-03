SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil reverteu, em 2022, a queda em dois anos consecutivos do IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) da ONU (Organização das Nações Unidas), mas não conseguiu atingir o nível de 2019, antes da pandemia de Covid-19, e perdeu duas posições no ranking.

Os dados foram divulgados pelo Pnud (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) nesta quarta-feira (13). O índice de cada país é composto pela média de indicadores de expectativa de vida ao nascer, escolaridade e renda. Quanto mais próximo de 1, melhor o IDH.

No levantamento relativo a 2022, último ano do governo Jair Bolsonaro (PL), o Brasil atingiu índice 0,760, considerado alto, e ocupa a 89ª posição na lista de 193 nações. No primeiro ano da gestão, em 2019, o IDH havia passado de 0,764 (2018) para 0,766 ?ou seja, a nota do país ao fim do mandato ficou pior do que era no início.

Em seguida, ainda sob comando de Bolsonaro e enfrentando a pandemia, foram duas quedas consecutivas: caiu de 0,766 em 2019 para 0,758 em 2020, alcançando 0,754 em 2021. O progresso brasileiro no último ano é visto como acentuado, embora tenha apresentado uma recuperação abaixo do esperado.

À frente do Brasil estão países como Cuba (0,764) e China (0,788), na categoria de desenvolvimento alto. Na categoria de IDH muito alto estão Argentina (0,849) e Bahamas (0,820), por exemplo.

Além de choques como a pandemia, guerras também provocam variações significativas no índice de desenvolvimento dos países. Há dois anos em guerra com a Rússia (0,821), a Ucrânia, por exemplo, caiu de 0,773 para 0,734, regredindo a um patamar de 20 anos atrás, e saiu da 77ª para a 100ª posição.

Não há informações sobre Coreia do Norte e Mônaco. Atualmente, o topo é da Suíça, com 0,967, e em último lugar está a Somália, que registrou 0,380.

2022

0,616 - 1991

0,622 - 1992

0,630 - 1993

0,638 - 1994

0,646 - 1995

0,653 - 1996

0,660 - 1997

0,666 - 1998

0,671 - 1999

0,679 - 2000

0,686 - 2001

0,692 - 2002

0,688 - 2003

0,692 - 2004

0,698 - 2005

0,700 - 2006

0,704 - 2007

0,715 - 2008

0,717 - 2009

0,723 - 2010

0,728 - 2011

0,732 - 2012

0,750 - 2013

0,754 - 2014

0,753 - 2015

0,755 - 2016

0,759 - 2017

0,764 - 2018

0,766 - 2019

0,758 - 2020

0,754 - 2021

0,760 - 2022

Fonte: Relatório de Desenvolvimento Humano 2023/2024 (Pnud/ONU)

Enquanto o impacto da pandemia representou a maior queda do IDH registrada desde o início da série, nos anos 1990, as maiores preocupações para o futuro, segundo o relatório, têm sido a polarização política, marcada pela divisão interna em países e o apoio a líderes que minam a democracia.

"Mais do que pessoas defendendo seu ponto de vista, o que é saudável para a democracia, vemos sociedades divididas em campos beligerantes. Isso envenena a cooperação doméstica e internacional. É uma tendência global desde 2011", afirmou Pedro Conceição, diretor do escritório da ONU responsável pela publicação.

COMO ESTÁ O PAÍS EM RELAÇÃO À AMÉRICA LATINA

Considerando América Latina e Caribe, o Chile se mantém como a nação com o IDH mais alto. O Brasil, que ocupava a 16ª posição, caiu para a 19ª. Entre outros países, ficou atrás de Argentina, Panamá, Costa Rica, México, Equador, Cuba e Peru ?o país andino hoje ocupa a posição que o Brasil tinha no último ranking mundial do IDH.

O Brasil é visto como um ator importante para a região, tanto por vantagens naturais quanto pela capacidade política.

"É preciso lembrar da importância que tem o Brasil na presidência no G20, incorporando com muita força o tema social na discussão com os países do grupo. É uma forte ênfase na abordagem das desigualdades," afirmou Michelle Muschett, diretora regional do Pnud para a América Latina e o Caribe.

Ela também lembrou da vantagem e da responsabilidade que o Brasil tem para enfrentar questões de desenvolvimento sob a ótica das mudanças climáticas, já que 60% do território nacional é composto pela Amazônia Legal.

A região da América Latina e do Caribe, composta por 33 países, teve a maior queda, na comparação com outras regiões, entre 2020 e 2021. A recuperação em 2022, segundo o relatório, foi menor do que o esperado caso fosse mantida a tendência de crescimento de 2019.

Um dos dados que compõem o IDH, a expectativa de vida na região é 73,9 anos, superior à média mundial de 72 anos.

No Brasil, o dado havia chegado à marca mais baixa em 12 anos em 2021, com 72,8 anos. Já em 2022, a recuperação chegou a 73,43 anos.

No país, a média de anos em escolas teve pouco aumento, saindo de 8,12 em 2021 para 8,27. Já renda per capita anual passou de US$ 14.369,88 para US$ 14.615,89.

Segundo o relatório, os países latinos e caribenhos devem investir em proteção social. O objetivo é ampliar a resiliência contra crises ou a dificuldades políticas e sociais, como o avanço do crime organizado.

"Esse contexto global chega a uma América Latina e ao Caribe que têm desafios estruturais. São profundas desigualdades que afetam a região, a altíssima vulnerabilidade e um crescimento econômico muito mais volátil. Talvez isso explique por que América Latina e Caribe sejam mais vulneráveis a essas crises", afirmou Muschett, do Pnud.