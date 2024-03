SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - PF indicia Bolsonaro em caso de cartão de vacinação, cem dias 'frenéticos' de Milei à frente da Argentina, Lula cobra ministros em meio a queda de popularidade, cidade de São Paulo decreta emergência por dengue e outras notícias para começar esta terça-feira (19).

POLÍCIA FEDERAL

Bolsonaro, Cid e deputado são indiciados pela PF sob suspeita de fraude em cartão de vacinação. Ao indiciar Bolsonaro, Cid e Gutemberg, polícia aponta que houve crime pelo uso indevido de uma documentação falsa.

ARGENTINA

Milei completa 100 dias 'frenéticos' com popularidade apesar de pobreza. Presidente argentino consegue levar seu duro ajuste fiscal adiante, mas vê reformas travadas.

GOVERNO LULA

Lula cobra de ministros mais viagens e defesa do governo em meio a queda de popularidade. Presidente também usou reunião ministerial para avisar que não quer lançamento de novos programas e sim execução dos já anunciados.

GOVERNO LULA

Governo põe Ratinho no topo de propaganda e repete o que criticou sob Bolsonaro. Paulo Pimenta, atual ministro da Secom, citou Goebbels em 2020 por anúncios de Bolsonaro no mesmo programa.

FORÇAS ARMADAS

Ex-comandante do Exército desdiz o que escreveu sobre acampamentos e usa tese rebatida por Moraes. Em depoimento à PF, Freire Gomes contraria teor da nota que subscreveu com colegas de Marinha e Aeronáutica em 2022.

JUSTIÇA

Relatório da Polícia Federal acirra disputa com PRF, e sindicato acusa PF de abandonar população. Ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski estuda rever portaria que amplia poderes da PRF, criticada pela PF.

COTIDIANO

É um condenado contra dois coronéis de vida íntegra, diz Nunes sobre denúncia de caixa 2 na PM. Prefeito afirma avaliar com cuidado relato de ex-tenente-coronel que cita atuais subprefeitos da Sé e Mooca em esquema.

SAÚDE

Cidade de São Paulo decreta emergência em saúde por dengue. Município ultrapassou os 300 casos por 100 mil habitantes, o que indica situação epidêmica.

MERCADO

Dólar ultrapassa os R$ 5 e atinge maior valor do ano com cautela antes de decisões sobre juros. Banco Central do Brasil e Federal Reserve anunciam novas taxas na quarta (20); Bolsa fecha estável.

GUERRA DA UCRÂNIA

Grupo secreto da Rússia e dos EUA discute paz na Ucrânia. Acadêmicos fazem reuniões há um ano e meio com conhecimento e anuência de seus governos, apesar de não terem autoridade negociadora.

RIO

Família morta a tiros em Niterói havia saído para pegar R$ 5.000, diz parente. Mãe, pai e bebê de sete meses estavam em carro alvejado por homens em uma moto na noite deste domingo (17); Polícia não descarta latrocínio.

RIO DE JANEIRO

Mulher tem perfuração no pulmão após tentar salvar seus 9 gatos durante assalto no RJ. Vídeo mostra momento em que vítima é ferida; dois animais continuam desaparecidos.

TELEVISÃO

Ana Maria Braga lamenta morte de cozinheiro do Mais Você aos 27 anos. Gabriel Camargo Mendes trabalhava como 'sous-chef' do programa.

CULTURA

Rock in Rio 2024 confirma Mariah Carey e Cyndi Lauper na programação. Intérprete do hit natalino 'All I Want For Christmas Is You' volta ao Brasil 14 anos depois e canta ao lado de Shawn Mendes.

CELEBRIDADES

Vídeo mostra Kate Middleton e príncipe William pela primeira vez após cirurgia. Segundo TMZ, casal foi visto saindo de loja nas proximidades da residência real no último sábado (16).