SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apagão que atingiu bairros da região central de São Paulo já completou mais de 30 horas e afeta ao menos 2.000 mil clientes nesta terça-feira (19). A Enel, concessionária de energia, afirma que restabeleceu o fornecimento para 95% dos clientes afetados, mas parte dos comércios, hospitais e residências segue sem energia.

O apagão, que começou às 10h30 desta segunda (18), atingiu os bairros de Higienópolis, Bela Vista, Cerqueira César, Santa Cecília e Vila Buarque. Diversas ruas, como a Martim Francisco e Cesário Mota, na Vila Buarque, continuam às escuras.

De acordo com a Enel, o problema foi causado na rede subterrânea que atende a região de Higienópolis. A companhia afirmou que uma escavação da Sabesp danificou a rede. A Sabesp nega que a obra tenha danificado os fios.

Darcio Dias, diretor responsável da área de manutenção da Enel, disse em entrevista ao "Bom dia SP", da TV Globo, que os reparos foram realizados e o restabelecimento do fornecimento deveria ocorrer até 8h30, mas após esse horário, vários imóveis, principalmente na Vila Buarque seguiam sem energia.

Mesmo nos locais em que a luz havia retornado, moradores se queixavam que apenas a fase 110V estava operando. Assim, equipamentos 220V ou trifásicos não funcionavam.

Síndico de um prédio na rua Fortunato, na Vila Buarque, Benjamin Saviane, 35, fazia cotação para alugar um gerador na manhã desta terça.

"Como só voltou o 110V, a bomba d'água e os elevadores não funcionam. Nosso reservatório tem apenas um pouco de água e, mesmo com os moradores economizando, não deve durar muito tempo."

Além da bomba d'água, os elevadores estavam sem funcionar. Segundo Saviane, mesmo a rede 110V apresentava oscilações e nem todos 116 apartamentos do edifício tinham energia.

Nas redes sociais, muitos moradores da região se queixavam da concessionária.

"Enel é tortura. Você liga, informa a falta de luz, eles encaminham pra empresa terceirizada que entra em contato por mensagem ou ligação, caso você não atenda ou veja a mensagem, eles fecham o chamado como resolvido e volta você na saga de ligar de novo", reclamou Maicon Mariano.

"O mais impressionante é que não houve chuva, vento. Nada. Só incompetência da Enel mesmo", disse Ricardo Oliveira.

Diversos semáforos na região não estão funcionando. A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) afirmou que a energia na central foi restabelecida, que trabalha para normalizar suas atividades, e que as equipes de campo atuam para minimizar os impactos no trânsito. Porém, os dados de semáforos sem funcionar ainda estão indisponíveis no momento, afirmou.

Na tarde de ontem, moradores correram para shoppings da região central, como Frei Caneca, para conseguir trabalhar, estudar e carregar equipamentos eletrônicos, principalmente celulares.

A Enel informou que, na manhã de hoje, restabeleceu o serviço para 85% dos clientes que tiveram o fornecimento de energia afetado. Clientes prioritários foram atendidos com geradores disponibilizados pela distribuidora, enquanto os técnicos atuavam para concluir os reparos na rede elétrica, que é subterrânea no local.

"Equipes da Enel e da Sabesp trabalham em parceria para analisar as causas da interrupção na região central de São Paulo e vão estreitar ainda mais a atuação em conjunto nas intervenções realizadas na área de concessão aprimorando seus protocolos", destacou a Enel

Porém, a Sabesp, empresa de saneamento do estado, afirma que ainda investiga a situação. "Avaliação preliminar constatou que as obras de manutenção e ligação nos ramais de esgoto não danificaram a rede elétrica subterrânea. A escavação foi feita manualmente, a partir das 11h, sem deslocamento da fiação", disse a estatal.