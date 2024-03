SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bolsonaro é indiciado no caso que apura falsificação de certificados de vacina, Lula diz que fake news é barreira com evangélicos, Tarcísio e Caiado se encontram com Netanyahu em Israel e outras notícias para começar esta quarta-feira (20).

JUSTIÇA

PF indicia Bolsonaro no caso de cartão de vacina e vê elo com trama golpista. Investigação aponta suspeita de inserção de dados falsos e associação criminosa; defesa de ex-presidente nega acusações.

GOVERNO LULA

Lula diz que Deus de aliado não é igual ao de Malafaia e culpa fake news pela rejeição de evangélicos. Presidente afirma em reunião com ministros do governo que Israel da Bíblia não é o mesmo de Netanyahu.

FORÇAS ARMADAS

Governo planejou pedido de desculpas nos 60 anos do golpe antes de veto de Lula. Documentos obtidos pela Folha de S.Paulo mostram que Ministério dos Direitos Humanos tinha slogan 'sem memória não há futuro'.

FORÇAS ARMADAS

Mauro Cid recebeu nota máxima de chefe no Exército mesmo afastado e preso. Cúpula da força terrestre busca formas de contornar boa avaliação de militar para justificar veto a promoção.

RIO DE JANEIRO

STF homologa delação de Ronnie Lessa, acusado de matar Marielle. Acordo foi anunciado por ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e assinado por Alexandre de Moraes; crime completa seis anos.

AMBIENTE

Governo avalia desidratar COP30 em Belém e transferir reuniões para RJ ou SP. Avaliação de parte dos auxiliares de Lula é a de que infraestrutura não deve ficar pronta a tempo para sediar evento; OUTRO LADO: Planalto nega,

ISRAEL

Tarcísio e Caiado visitam Netanyahu em Israel e cutucam governo Lula. Reunião dos governadores com o primeiro-ministro acontece semanas após crise diplomática entre Brasil e Tel Aviv.

COTIDIANO

Apagão ultrapassa 30 horas, afeta abastecimento de água e prejudica pacientes. Nesta terça (19), comerciantes do centro de SP contavam prejuízos; cerca de 2.000 clientes ainda aguardam solução da Enel.

ESTADOS UNIDOS

Suprema Corte autoriza Texas a prender imigrantes, em derrota para Biden. Governo do presidente democrata alegava que o estado tirava a prerrogativa federal de lidar com crise nas fronteiras.

JUSTIÇA

Homem apalpa mulher em elevador em Fortaleza e é afastado de empresa. Caso ocorreu em fevereiro, mas repercutiu nos últimos dias; Polícia Civil investiga crime contra a dignidade sexual.

TRÂNSITO

Brasileiro, mulher e filho morrem atropelados em ponto de ônibus nos EUA. Família estava esperando transporte para o zoológico quando foi atingida; motorista de 78 anos foi presa.

ENERGIA LIMPA

Evento brasileiro de energia só com homens revolta mulheres do setor. Em contraponto, elas formam maioria em maior conferência sobre transição energética, na Alemanha.

MERCADO

Vaca de R$ 21 milhões leiloada em SP entra para o livro dos recordes. Animal teve um terço dos seus direitos negociados por R$ 6,9 mi em junho do ano passado em Arandu.

TELEVISÃO

Globo demite Flávia Alvarenga após 21 anos e promove Ricardo Abreu para TV aberta. Emissora fez mudança nesta semana para reforçar o Jornal da Globo, comandado por Renata Lo Prete.